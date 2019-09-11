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Андрій Богдан показав фото в наручниках із Сен-Тропе

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Андрій Богдан - фото 1
Андрій Богдан / Facebook

Глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував у Facebook фото з весілля в французькому Сен-Тропе, на якому на нього надів наручники місцевий жандарм. Таким чином він відреагував на критику з приводу його відпочинку у Франції на День Незалежності України.

Андрій Богдан пожартував з приводу своєї скандальної поїздки в Сен-Тропе до Франції на весілля Андрія Довбенка. Глава Офісу президента опублікував на своїй сторінці в Facebook фото, на якому йому нібито приставив зброю до потилиці чоловік у формі французького жандарма.

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Також на лівій руці чиновника наручники, які тримає місцевий "правоохоронець". Знімок зроблений в кафе – на кадрі видно столики та відпочиваючих.

"А ще в Сен-Тропе їздив Аваков, вивчав оперативну обстановку. І Баканов теж був", – прокоментував фото Богдан.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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