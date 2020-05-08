Зірка Гаррі Поттера Руперт Грінт став татом: перші подробиці

31-річний актор Руперт Грінт, який прославився завдяки ролі Рона Візлі у сазі про Гаррі Поттера, і його 28-річна кохана актриса Джорджія Грум вперше стали батьками.

У закоханих народилася донька, про що повідомив представник пари. При цьому ім'я дитини він вважав за краще залишити в таємниці.

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"Руперт Грінт і Джорджія Грум раді підтвердити, що у них народилася донька. Просимо поважати їх право на приватне життя в цей особливий час", – відповів представник акторів.

Варто уточнити, що про вагітність дівчини стало відомо лише в середині квітня. Спочатку пару помітили на вулиці в Лондоні, і тоді вже у неї був виразно видний кругленький животик актриси. А потім новину, що закохані стануть батьками, підтвердив представник пари. Як відомо, Руперт Грінт і Джорджія Грум зустрічаються дев'ять років, проте зв'язувати себе узами шлюбу вони не планують.

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