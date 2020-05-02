Цікаві факти про Джоан Роулінг і Гаррі Поттера, які варто знати кожному фанату

2 травня фанати "поттеріани" відзначають величезне свято – Міжнародний день Гаррі Поттера. З цієї нагоди ми вирішили зібрати для вас найцікавіші факти, які має знати кожен фанат.

Гадаєте, що знаєте геть усе про всесвіт Гаррі Поттера? Підозрюємо, що у нашій ТОП-20 цікавих фактів ви знайдете те, що вразить навіть найзатятіших прихильників "поттеріани".

Перевірте себе та проходьте магічний тест: Хто ти з Гаррі Поттера?

1. Джоан Роулінг сказала, що мама Гаррі Лілі могла б закохатися в Снейпа, якби він не захопився темними мистецтвами.

2. А ще вона зізналася, що хотіла вписати Дадлі у найостанніший розділ саги. За її початковим планом, Дадлі приїхав би на вокзал Кінг-Крос зі своєю дружиною і їх дитиною-магом.

3. В інтерв'ю Entartainment Weekly Джейсон Айзекс, виконавець ролі Луціуса Мелфоя, розповів: "Я пам'ятаю свій перший день зйомок. Я повинен був вийти з кабінету Дамблдора і зімпровізувати. Я вийшов і сказав Деніелу: "Сподіваюся, містер Поттер завжди буде поруч, щоб усіх врятувати". І Деніел, якому було лише 12, зробив крок мені назустріч, подивився прямо в очі і сказав: "Не хвилюйтеся, буду". По моїй спині побігли мурашки. І коли він це зробив, я сказав режисерові: "Кріс, цей хлопець хороший!"

4. Волдеморта у різних його втіленнях (дитини, підлітка, дорослого і в спогадах) зіграли шість акторів.

5. У Гоґвортс можна зателефонувати за номером + 1-781-452-40-77. Вас привітають як магла і розкажуть, як прийти до школ. А якщо вам пощастить, навіть надішлють після розмови лист від імені Альбуса Дамблдора.

6. Том Фелтон спочатку прослуховувався на роль Гаррі Поттера і Рона Візлі.

7. Велика частина сцени, в якій Беллатриса катує Герміону у маєтку Малфоїв, була вирізана, щоб фільм можна було дивитися дітям. Після зйомки цього епізоду Хелена Бонем Картер підійшла до Емми Уотсон, щоб з'ясувати, чи залишилися вони друзями.

8. Найбільш провальний у прокаті фільм саги – "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" – зібрав у прокаті на 90 мільйонів доларів більше, ніж найуспішніший фільм з серії "Сутінки". Зізнайтесь, що саме цю частину ви любите найбільше!

9. Експекто Патронум перекладається з латинської як "я чекаю захисника".

10. Перше, що Снейп сказав Гаррі Поттеру: "Скажіть, що я отримаю, якщо змішаю корінь асфоделю та настоянку полину?" Вікторіанською мовою квітка асфоделі – вид лілій зі значенням "мої жалі підуть за вами в могилу". А полин символізує втрату. Виходить, він вибачився перед Гаррі за смерть його матері: "Я глибоко шкодую про смерть Лілі".

11. У грецькій міфології провидиця Кассандра була зачарована так, що ніхто не вірив її пророцтвам. Прабабусю Сивіли Трелоні звали Кассандра.

12. Після битви у Літтл Вінґіні, коли за Гаррі гналися пожирачі смерті, 13 осіб зібралися за столом, щоб вшанувати пам'ять загиблого в бою Аластора Муді. Першим з-за столу встав Ремус Люпин. Він першим загинув у бою за Гоґвортс. Таким чином, прогноз Трелоні – "13 осіб зберуться разом, і перший, хто встане, загине першим" – збулося.

13. Єдиний раз, коли Фред і Джордж Візлі побачили один одного дорослими, трапився після того, як вони поклали свої імена у Кубок Вогню і перетворилися на людей похилого віку.

14. Волдеморт не міг любити, тому що був зачатий під впливом любовного зілля.

15. Роулінг сказала, що Люпин був метафоричним втіленням людини, що страждає на СНІД, який приховував свій діагноз від інших і боявся бути відкинутим.

16. Фред і Джордж народилися у День дурня – 1 квітня.

17. І одного разу вони зарядили сніжкою прямо в обличчя Волдеморту. "Фред і Джордж Візлі зачарували зліплені ними сніжки, і ті почали літати за професором Квірелом, врізаючись йому в тюрбан".

18. Роулінг зізналася, що мало не вбила Рона "просто зі злості".

19. Волдеморт помер, коли йому був 71 рік.

20. Пам'ятаєте чарівні цукерки "Шоколадні жаби"? Після перемоги над Волдемортом портрети Гаррі, Рона та Герміони теж опинилися у вкладишах цих улюблених ласощів чарівників.

Пишіть у коментарі, яка частина "Гаррі Поттера" ваша улюблена і чому ;)

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