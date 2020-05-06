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Редкліфф читає вголос першу книгу про Гаррі Поттера: вмикайте відео

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Редкліфф озвучив першу главу "Гаррі Поттера і Філософського каменя" - фото 1
Редкліфф озвучив першу главу "Гаррі Поттера і Філософського каменя"

Письменниця Джоан Роулінг зробила подарунок усім шанувальникам саги про Гаррі Поттера, щоб ті не нудьгували на карантині. З 5 травня і до середини літа знаменитості будуть щотижня читати по одному розділу з книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".

У проєкті Джоан Роулінг "Wizarding World" візьмуть участь не лише зірки фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Фантастичні звірі", а й відомі прихильники магічного всесвіту.

Це цікаво: Цікаві факти про Джоан Роулінг і Гаррі Поттера, які варто знати кожному фанату

Зокрема, до ініціативи долучився актор та письменник Стівен Фрай, який раніше озвучував книги про Гаррі Поттера. Також у проєкті беруть участь футболіст Девід Бекхем, актор Едді Редмейн і актриса Клавдія Кім, що знімалися у "Фантастичних звірах", актриса Нома Думезвені, яка зіграла Герміону в спектаклі "Гаррі Поттер і прокляте дитя", а ще Дакота Феннінг зі стрічки "Одного разу в ... Голлівуді".

Першу главу книги "Хлопчик, що вижив" прочитав Деніел Редкліфф, виконавець ролі Гаррі Поттера у фільмах. Подивитися відео з його участю можна за цим посиланням.

Цікаво, що наприкінці відео, де Редкліфф читає перший розділ "Філософського каменя", можна побачити малюнок української дівчинки на ім'я Таня:

Редкліфф читає вголос першу книгу про Гаррі Поттера: вмикайте відео - фото 402323

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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