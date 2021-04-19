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День власників домашніх улюбленців: ТОП 5 фільмів про собак, котів та інших тварин
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19 квітня у світі відзначають День власників домашніх тварин. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми, в центрі сюжету яких вусаті пухнастики та інші улюбленці, які змушують своїх господарів щодня посміхатися.
Поклик пращурів
- Оригінальна назва: The Call of the Wild
- Жанр: пригодницький фільм, драматичний фільм, сімейний фільм, екранізація роману
- Рік: 2020
- Країна: США
- Тривалість: 100 хв
- Режисер: Кріс Сандерс
- У головних ролях: Гаррісон Форд, Ден Стівенс, Омар Сі, Карен Ґіллан
Сюжет. Це історія Бака, великодушного собаки, блаженне домашнє життя якого перевертається з ніг на голову, коли його раптово виривають з дому в Каліфорнії та пересаджують в екзотичні дикі природи Юкона під час Золотої лихоманки 1890-х. Як новачок команди собачих запряжених для доставлення пошти – а згодом її керівник – Бак переживає пригоди на все життя, зрештою знаходячи своє справжнє місце у світі та стаючи власним господарем.
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Шлях додому
- Оригінальна назва: A Dog's Way Home
- Жанр: драматичний фільм, сімейний фільм
- Рік: 2019
- Країна: США
- Тривалість: 96 хв
- Режисер: Чарльз Мартін Сміт
- У головних ролях: Ешлі Джад, Едвард Джеймс Олмос, Александра Шіпп, Брайс Даллас Говард, Вес Студі, Кріс Бауер, Беррі Вотсон, Джона Гавер-Кінг
Сюжет. Це зворушлива пригода Белли, собаки, яка вирушає в епічну 400-мильну подорож додому після того, як її розлучають із її коханою людиною. Собачка обожнює поїсти смачненьке, досліджувати світ та ганятися за білками. На своєму шляху вона зіткнеться з різними пригодами та цікавими відкриттями.
Мій друг містер Персіваль
- Оригінальна назва: Storm Boy
- Жанр: пригоди, драма, сімейний
- Рік: 2019
- Країна: Австралія
- Тривалість: 99 хв
- Режисер: Шон Сіт
- У головних ролях: Фінн Літтл, Джай Кортні, Джеффрі Раш, Ерік Томсон, Бредлі Трент Вільямс
Сюжет. Це прекрасний і сучасний переказ класичної австралійської казки Коліна Тіле. Це позачасова історія незвичайної та безумовної дружби. "Штормовим хлопчиком" виріс Майкл Кінглі, успішний бізнесмен і дідусь на пенсії. Коли Кінглі починає бачити образи свого минулого, які він не може пояснити, він змушений згадати своє давно забуте дитинство, яке було на ізольованому узбережжі разом із батьком. Він розповідає своїй онучці історію про те, як хлопчиком він врятував і виховав надзвичайного осиротілого пелікана, містера Персіваля. Їх чудові пригоди та особливий зв'язок глибоко впливають на все життя.
Пси під прикриттям
- Оригінальна назва: Show Dogs
- Жанр: бойовик, комедія, кримінал, пригоди, сімейний
- Рік: 2018
- Країна: США, Великобританія
- Тривалість: 92 хв
- Режисер: Раджа Госнелл
- У головних ролях: Алан Каммінг, Стенлі Туччі, Наташа Ліонн, Уілл Арнетт, Габріель Іглесіас, Ру Пол, Шакіл О'Ніл, Лудакріс, Делія Шеппард, Ронні Анкона
Сюжет. У центрі сюжету – собачий партнер, який повинен вийти під прикриттям на найексклюзивнішій виставці собак у світі, щоб вирішити свою найбільшу справу досі. Після невдалої спроби врятувати викрадене маля панди, самотньому ротвейлеру та поліційному собаці Максу неохоче доводиться об'єднуватися з агентом ФБР Френком, щоб він міг розслідувати під прикриттям престижну виставку собак у Лас-Вегасі.
Життя і мета собаки
- Оригінальна назва: A Dog's Purpose
- Жанр: драма, пригоди, комедія
- Рік: 2017
- Країна: США
- Тривалість: 120 хв
- Режисер: Лассе Гальстрем
- У головних ролях: Денніс Квейд, Пеггі Ліптон, Джон Ортіз
Сюжет. Фільм зняли за мотивами улюбленого роману В. Брюса Камерона – бестселеру "Життя і мета собаки". Режисер ділиться душевною та дивовижною історією одного відданого собаки, який знаходить сенс власного існування у житті людей, яких він навчає сміятися та любити.
Нові фільми про тварин:
- Різдво кота Боба (2020)
- Дулітл (2020)
- Розправ крила (2020)
- Альфа (2018)
- Дев'ять життів (2016)
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