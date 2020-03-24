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Не лише Друзі: ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині
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Пропонуємо вам згадати серіали з вашого дитинства або молодості. Сюжети та головні герої цих кінострічок ви досі пам'ятаєте, а перегляд цих серіалів буде приємним та ностальгійним дозвіллям під час карантину.
Цілком таємно
- Оригінальна назва: The X-Files
- Рік: 1993
- Країна: США
- Актори: Девід Духовни, Джилліан Андерсон, Роберт Патрік, Аннабет Гіш, Мітч Піледжі
Сюжет. Це фантастичний серіал про роботу та особисте життя Фокса Малдера та Дани Скаллі. Вони спеціальні агенти американського Федерального Бюро Розслідувань. У цій парі Малдер – інтуїція, а Скаллі – логіка. Їхні пригоди захопливі: урядова змова, інопланетяни, переслідування та небезпека.
І ще: Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз
Клініка
- Оригінальна назва: Scrubs
- Рік: 200
- Країна: США
- Актори: Зак Брафф, Сара Чок, Дональд Фейсон, Ніл Флінн Кен Дженкінс, Джон Макгінлі, Джуді Рейс, Кріста Міллер
Сюжет. Це вам не доктор Хаус. Це Клініка! А Клініка – це весело. Глядач спостерігає за історією про друзів, які тільки стали лікарями й розпочинають свою кар'єру та доросле життя. Все, як у всіх: нові друзі, нові труднощі, професійні злети та падіння, особисті пригоди тощо.
Покидьки
- Оригінальна назва: Misfits
- Рік: 2009
- Країна: Велика Британія
- Актори: Джозеф Ґілґан, Іван Реон, Лорен Соча, Нейтан Стюарт-Джарет, Антонія Томас, Роберт Шіген
Сюжет. Вони складні підлітки, які потрапили в соціальний реабілітаційний центр. Тут їх намагаються перевиховати за допомогою важкої праці. Одного разу стається незрозуміле, опісля серйозної бурі, герої розуміють, що тепер наділені різними надприродними здібностями. Тепер вони команда, яка весь час встрягає в проблемні ситуації та намагається це виправити.
Баффі – переможниця вампірів
- Оригінальна назва: Buffy the Vampire Slayer
- Рік: 1997
- Країна: США
- Актори: Сара Мішель Геллар6 Ніколас Брендон, Елісон Ханніган, Ентоні Хед, Джеймс Марстерс, Девід Бореаназ, Елайза Душку
Сюжет. Це історія про школярку, яка вночі бігає за нечистю з осиковим кілком. Тут і романтична молодіжна мелодрама, і хоррор з огидними поганцями. Сюжет розгортається настільки динамічно, що вам буде важко поставити серіал на паузу. Вам захочеться подивитися усі серії за один раз!
Могутні рейнджери
- Оригінальна назва: Power Rangers
- Рік: 1993
- Країна: США, Японія
Сюжет. Це історія про групу людей, які стали супергероями, а саме "Могутніми Рейнджерами". Тепер вони намагаються перемогти злі сили, які стають їм на заваді. Це справжній японській екшн з 90-х.
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