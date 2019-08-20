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День Незалежності 2019: скільки вихідних буде в Україні в серпні

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Вихідні у серпні 2019 будуть на День Незалежності - фото 1
Вихідні у серпні 2019 будуть на День Незалежності

Серпень 2019 принесе додаткові вихідні дні, адже на цей місяць в Україні випадає офіційне державне свято – День Незалежності. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у серпні!

Вихідні дні в серпні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, останнього місяця літа ми отримаємо 10 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

Тут більше:

Додаткові вихідні ми отримаємо в другій половині серпня. Уже в суботу, 24 числа, в Україні відзначатимуть велике свято – День Незалежності. Традиційно це державне свято переноситься на понеділок, 26 серпня. Відтак, ми отримаємо триденний вікенд.

Календар вихідних у серпні
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* вихідні у серпні виділено червоним кольором

День Незалежності України святкують щорічно 24 серпня. Саме в цей день у 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Зазвичай на це свято організовують різні події та концерти. У переддень Дня Незалежності, 23 серпня на День Державного Прапора України також планують святкування.

Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:

  • Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною, адже це буде символічно на День Незалежності пізнавати різні куточки рідної країни.
  • Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.
  • Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо. У містах та селах, зазвичай, планують окремі урочисті події, концерти та святкування. Афішу подій у Львові дивіться – тут, а у Києві – тут.
  • Насолоджуйтеся вихідними!
День Незалежності 2019: скільки вихідних буде в Україні в серпні - фото 348858

Головні події на День Незалежності у Києві

  • 08:00 - 12:00. Марш захисників України за участю ветеранів.
  • 9:00. Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках. Кубок до Дня Незалежності України" від Русанівської набережної.
  • 9:30. "Марш Гідності" від пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.
  • 9:50. Відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах, під час "Маршу Гідності".
  • 10:00. 24 та 25 серпня. "Pro-art" – фестиваль арт-терапії у Гідропарку.
  • 10:00. Виставка квітів у Співочому полі.
  • 11:00. Вітрильна регата "День Незалежності" – стартує з 6-го причалу Київського річкового вокзалу.
  • 14:00. 24 та 25 серпня. Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі.
  • 20:00. Благодійний концерт "Класик пікнік. Українська поема" у національному музеї історії України.
  • 20:00. Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії України.

Головні події на День Незалежності у Львові

  • Традиційні святкування в центрі міста на площі Ринок, проспекті Свободи тощо. Паради, флешмоби, концерти та багато іншого!
  • 19-25 серпня. 12-ий Львівський Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів "Wiz-Art".
  • Протягом дня. Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир" на площі Ринок, площі Музейній та інших локацій.
  • 10:00 - 19:00. Встановлення рекорду у ведмежому притулку "Домажир".
  • 13:00. Кавуновий фестиваль в парку культури та відпочинку.
  • 17:00. Концерт "Шуберт на двох" у львівському органному залі.
  • 19:00. Концерт ONUKA на !FESTrepublic.
  • 19:00. "Вівальді на органі" у львівському органному залі.
  • 20:00. Концерт Олега Винника на стадіоні "Арена Львів".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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