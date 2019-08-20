День Незалежності 2019: скільки вихідних буде в Україні в серпні

Вихідні у серпні 2019 будуть на День Незалежності

Серпень 2019 принесе додаткові вихідні дні, адже на цей місяць в Україні випадає офіційне державне свято – День Незалежності. До вашої уваги календар, де вказано, коли й скільки буде вихідних у серпні!

Вихідні дні в серпні 2019 передбачені в календарі свят на рік. Відповідно до нього, останнього місяця літа ми отримаємо 10 вихідних включно зі святковими днями й традиційними суботами-неділями. Загальна кількість календарних днів у місяці – 31.

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Додаткові вихідні ми отримаємо в другій половині серпня. Уже в суботу, 24 числа, в Україні відзначатимуть велике свято – День Незалежності. Традиційно це державне свято переноситься на понеділок, 26 серпня. Відтак, ми отримаємо триденний вікенд.

Календар вихідних у серпні ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* вихідні у серпні виділено червоним кольором

День Незалежності України святкують щорічно 24 серпня. Саме в цей день у 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України. Зазвичай на це свято організовують різні події та концерти. У переддень Дня Незалежності, 23 серпня на День Державного Прапора України також планують святкування.

Є багато варіантів, як відпочити під час затяжних вихідних:

Три дні вистачить для того, щоб організувати вікенд у Європі. Також можете мандрувати Україною, адже це буде символічно на День Незалежності пізнавати різні куточки рідної країни.

Поїдьте у Карпати – природа, ліс, гори, крісельні дороги, катання на квадроциклах, баня, страви на вогні. Також можете це поєднати з ночівлею у наметі.

Заплануйте прогулянку містом, завітайте в гості до друзів чи родичів, підіть в музей чи театр тощо. У містах та селах, зазвичай, планують окремі урочисті події, концерти та святкування. Афішу подій у Львові дивіться – тут, а у Києві – тут.

Насолоджуйтеся вихідними!

Головні події на День Незалежності у Києві

08:00 - 12:00 . Марш захисників України за участю ветеранів.

9:00 . Спортивно-масовий захід " Забіг у вишиванках . Кубок до Дня Незалежності України" від Русанівської набережної.

. Спортивно-масовий захід " . Кубок до Дня Незалежності України" від Русанівської набережної. 9:30 . " Марш Гідності " від пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.

. " " від пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. 9:50 . Відбудеться нагородження українців , які досягли успіхів у різних сферах, під час "Маршу Гідності".

. Відбудеться , які досягли успіхів у різних сферах, під час "Маршу Гідності". 10:00 . 24 та 25 серпня. " Pro-art " – фестиваль арт-терапії у Гідропарку.

. 24 та 25 серпня. " " – фестиваль арт-терапії у Гідропарку. 10:00 . Виставка квітів у Співочому полі.

. у Співочому полі. 11:00 . Вітрильна регата "День Незалежності" – стартує з 6-го причалу Київського річкового вокзалу.

. "День Незалежності" – стартує з 6-го причалу Київського річкового вокзалу. 14:00 . 24 та 25 серпня. Богатирський турнір " Матч побратимів 2019 " на Контрактовій площі.

. 24 та 25 серпня. Богатирський турнір " " на Контрактовій площі. 20:00 . Благодійний концерт " Класик пікнік. Українська поема " у національному музеї історії України.

. Благодійний концерт " " у національному музеї історії України. 20:00. Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії України.

Головні події на День Незалежності у Львові

Традиційні святкування в центрі міста на площі Ринок, проспекті Свободи тощо. Паради, флешмоби, концерти та багато іншого!

на площі Ринок, проспекті Свободи тощо. Паради, флешмоби, концерти та багато іншого! 19-25 серпня . 12-ий Львівський Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів " Wiz-Art ".

. 12-ий Львівський Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів " ". Протягом дня . Міжнародний фольклорний фестиваль " Етновир " на площі Ринок, площі Музейній та інших локацій.

. Міжнародний фольклорний фестиваль " " на площі Ринок, площі Музейній та інших локацій. 10:00 - 19:00 . Встановлення рекорду у ведмежому притулку "Домажир" .

. ведмежому притулку . 13:00 . Кавуновий фестиваль в парку культури та відпочинку.

. в парку культури та відпочинку. 17:00 . Концерт " Шуберт на двох " у львівському органному залі.

. Концерт " " у львівському органному залі. 19:00 . Концерт ONUKA на !FESTrepublic.

. Концерт на !FESTrepublic. 19:00 . " Вівальді на органі " у львівському органному залі.

. " " у львівському органному залі. 20:00. Концерт Олега Винника на стадіоні "Арена Львів".

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