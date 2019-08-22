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День Незалежності 2019 у Львові: програма заходів, куди піти 24 серпня
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Якщо не знаєте куди піти на День Незалежності у Львові, але хочете цікаво відсвяткувати цей день, то читайте далі. Ми розповімо вам, які події та заходи відбудуться у місті Лева 24 серпня на 28-й День Незалежності!
День Незалежності України святкують щорічно 24 серпня. Саме в цей день у 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.
І ще: День Незалежності 2019 у Києві: афіша заходів, куди піти 24 серпня
Події у Львові на День Незалежності
Традиційні святкування в центрі міста на площі Ринок, проспекті Свободи тощо. Паради, флешмоби, концерти та багато іншого!
19-25 серпня. 12-ий Львівський Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів "Wiz-Art". Щороку організатори визначають конкретну тему і режисери з усього світу змагаються за першість. Представляють понад 100 кіноробіт.
Протягом дня. Міжнародний фольклорний фестиваль "Етновир" на площі Ринок, площі Музейній та інших локацій. Безкоштовно. Це найбільший фольклорний фестиваль країни. Будуть дивовижні виступи ансамблів, марш-паради учасників головними вулицями міста, показ народних костюмів, вечори дружби й танцювальні майстер-класи від гостей з різних куточків світу.
10:00 - 19:00. Встановлення рекорду у ведмежому притулку "Домажир" за адресою: вул. Ведмежий край, 1, с. Жорниська, 25 км від Львова. Ціна: для дорослих – 70 грн, для студентів – 50 грн, для дітей – 35 грн. Додатково оплачується екскурсія. Планують встановити рекорд: в один день та час зібрати понад 500 людей з прізвищами Ведмідь, Медвідь і спільнокореневими з усієї України.
13:00. Кавуновий фестиваль в парку культури та відпочинку на вулиці Болгарській 4. Ціна: 1 кавун. Буде яскраве свято фарб холі, розваги для всієї сім'ї, фудкорт, розіграші та подарунки.
17:00. Концерт "Шуберт на двох" у львівському органному залі на вулиці Бандери 8. Ціна: 50-150 гривень. Сонатні цикли Шуберта – три сонати для скрипки та фортепіано у виконанні відомих в Україні та за її межами професіоналів Ореста Смовжа та Данила Саєнка.
19:00. Концерт ONUKA на !FESTrepublic, вулиця Старознесенська 24-26. Ціна: 400 гривень. Це буде презентація унікального шоу від відомого музиканта Євгена Філатова з гурту "The Maneken" та Нати Жижченко з гурту "ONUKA". Це органічне поєднання: електроніка, актуальна поп-музика та українська етніка.
19:00. "Вівальді на органі" у львівському органному залі на вулиці Бандери 8. Ціна: 50-150 гривень. Концерт музики Вівальді у виконанні органістки Надії Величко: "L'estro Armonico" n.5, "Зима" з циклу "Пори року", Concerto Per Liuto тощо.
20:00. Концерт Олега Винника на стадіоні "Арена Львів" на вулиці Стрийській 199. Ціна: 400-750 гривень. Співак представить нову концертну програму під назвою "Роксолана", яка складається з уже відомих хітів виконавця та абсолютно нових авторських композицій.
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