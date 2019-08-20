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День Незалежності 2019 у Києві: афіша заходів, куди піти 24 серпня
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Якщо не знаєте куди піти на День Незалежності у Києві, але хочете цікаво відсвяткувати цей день, то читайте далі. Ми розповімо вам, які події та заходи відбудуться у столиці 24 серпня на 28-й День Незалежності!
День Незалежності України святкують щорічно 24 серпня. Саме в цей день у 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.
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У переддень Дня Незалежності, 23 серпня на День Державного Прапора України також планують святкування:
- 10:00. Урочисте підняття Державного Прапора України по всьому Києву.
- Початок змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України.
- Концертні програми в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця", у парку імені Шевченка, у парку Перемоги тощо.
Події у Києві на День Незалежності
9:00. Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках. Кубок до Дня Незалежності України" від Русанівської набережної.
9:30. "Марш Гідності" від пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні. Хода гідності – це офіційний марш, який організовує держава. Відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої пролунають 100 ударів церковного дзвона на честь загиблих Героїв Небесної Сотні.
9:50. Відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах, під час "Маршу Гідності".
10:00. 24 та 25 серпня. "Pro-art" – фестиваль арт-терапії у Гідропарку. Ціна: 400-700 гривень. Будуть практичні майстер-класи, робота з фарбами, глиною, піском, інсталяціями, танцями та іншими цікавими творчими галузями. Буде хенд-мейд ярмарок, виступи театральних колективів та етно-музикантів.
10:00. Виставка квітів у Співочому полі. Вхід вільний. Виставка буде присвячена найкращим українським спортсменам, відомим на увесь світ: брати Клички, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Оксана Баюл, Ольга Харлан.
11:00. Вітрильна регата "День Незалежності" – стартує з 6-го причалу Київського річкового вокзалу.
11:50. Марш захисників України за участю ветеранів. Також під час заходу на головній площі країни відбудеться музично-хореографічний флешмоб. Збір людей триватиме з 8:00 до 9:00 у парку імені Тараса Шевченка. Колона рушить рівно о 9:00 і о 10:20 прибуде до Майдану, де почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу. О 12:00 відбудеться завершення офіційної частини маршу. Згодом частина людей піде на Михайлівську площу до "Стіни Пам'яті", де відбудеться молебень за полеглими в бою.
14:00. 24 та 25 серпня. Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі.
20:00. Благодійний концерт "Класик пікнік. Українська поема" у національному музеї історії України. Вхід вільний. Прозвучать твори українських композиторів у виконанні Національного ансамблю солістів "Київська камерата" в супроводі Валерія Матюхіна.
20:00. Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії України по вулиці Володимирська, 2.
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