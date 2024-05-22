Привітання з Днем морської піхоти: красиві слова, щоб подякувати нашим захисникам

23 травня в Україні святкують День морської піхоти – свято, яке об'єднує відважних захисників нашої країни, готових стояти на передовій та захищати мир і спокій наших громадян. З цієї нагоди зібрали для вас красиві й оригінальні привітання!

Морська піхота – це еліта військових сил, символ мужності, відданості та непохитної волі. У цей день ми віддаємо шану героям, які щодня ризикують своїм життям заради безпеки нашої держави. Їхня сила духу і професіоналізм заслуговують на найвищу повагу та вдячність. Пропонуємо вашій увазі теплі привітання, які допоможуть висловити подяку і підтримку морським піхотинцям у їхнє професійне свято.

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Привітання з Днем морської піхоти

Вітаю з Днем морської піхоти! Слава героям!

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Зі святом, морські піхотинці! Сили, мужності та перемог!

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З Днем морської піхоти! Ваша відвага надихає!

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Вітаю з Днем морської піхоти! Дякую за вашу службу!

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Морські піхотинці, з вашим днем! Нехай вас завжди охороняє удача!

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Зі святом! Сміливості, здоров'я і мирного неба!

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З Днем морської піхоти! Ваш подвиг завжди в наших серцях!

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Вітаю з Днем морської піхоти! Гордість і сила України!

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Зі святом! Ваша мужність – наша безпека!

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Морські піхотинці, вітаю! Нехай кожен день буде переможним!

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Дорогі морські піхотинці, вітаємо вас зі святом! Ваша відвага та мужність є прикладом для нас усіх. Щодня ви стоїте на захисті нашої країни, не жаліючи сил і здоров'я. Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів у службі та сімейного добробуту. Нехай кожен ваш день буде сповнений миром і радістю, а всі ваші місії завершуються перемогою!

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З Днем морської піхоти! Ви – наша гордість і надія. Ваша незламна воля і готовність стояти на захисті Батьківщини заслуговують найвищої похвали. Бажаємо вам витримки, мужності та добробуту. Нехай кожен ваш день буде сповнений гармонією, а ваша відданість і професіоналізм завжди оцінюються по заслузі.

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Шановні морські піхотинці, з вашим професійним святом! Ви – справжні герої, які дарують нам мирне небо і спокійні ночі. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламного духу та сімейного щастя. Нехай ваш шлях буде освітлений світлом перемог, а серце – зігріте любов'ю рідних і близьких.

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Вітаємо з Днем морської піхоти! Ваша сила, мужність і відданість Батьківщині заслуговують найглибшої поваги. Бажаємо вам здоров'я, щастя та успіхів у службі. Нехай кожен ваш день буде сповнений радості, а всі мрії здійснюються. Дякуємо вам за вашу службу і самопожертву.

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Дорогі морські піхотинці, вітаємо вас з Днем морської піхоти! Ви – справжні захисники, які не знають страху і завжди готові прийти на допомогу. Бажаємо вам здоров'я, удачі та незламної віри в себе. Нехай ваші подвиги завжди залишаються у пам'яті народу, а ваше служіння приносить мир і спокій.

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З Днем морської піхоти, герої! Ваша відданість і патріотизм є прикладом для нас усіх. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту та успіхів у службі. Нехай ваше серце завжди буде сповнене гордістю за свою країну, а кожен день дарує нові перемоги і досягнення.

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Шановні морські піхотинці, з вашим святом! Ви – опора нашої країни, ті, хто захищає нас на воді і на суші. Бажаємо вам здоров'я, щастя та мирного неба над головою. Нехай ваша відвага і професіоналізм завжди будуть гідно оцінені, а ваші сім'ї – гордяться вами.

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Вітаємо з Днем морської піхоти! Ви – ті, хто стоїть на передовій, захищаючи нашу країну. Бажаємо вам витривалості, міцного здоров'я та щастя. Нехай кожен ваш день буде сповнений миром і радістю, а ваші подвиги залишаються у серцях людей на довгі роки.

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Дорогі морські піхотинці, з Днем морської піхоти! Ваша служба – це приклад справжньої відваги і самопожертви. Бажаємо вам здоров'я, успіхів у всіх починаннях та родинного щастя. Нехай ваше життя буде сповнене радості, а кожен день дарує нові можливості і досягнення.

***

З Днем морської піхоти, наші герої! Ви – справжні захисники, які щодня стоять на захисті нашої країни. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили і мужності. Нехай кожен ваш день буде сповнений гармонією і радістю, а ваша служба приносить тільки гордість і задоволення. Дякуємо вам за вашу відвагу і самопожертву.

Прийми вітання, морська піхота,

Опора незламного українського народу!

Ти славишся тим, що немає у світі хоробріших за

Морських піхотинців – безстрашних хлопців!

І ми побажаємо сьогодні морпіхам

Здоров’я, любові і звичайно успіху!

Удачі на суші, удачі у воді,

І багато щасливих миттєвостей у долі!

***

У морській піхоті дружба міцніє,

І ваша слава не померкне,

Нехай ворог боїться і тремтить,

Як вас побачить – втече.

Не впадуть сині берети,

Не смію вам давати поради,

Лише ви себе бережіть,

Адже вдома чекає рідня.

За вами світла Україна,

За вами наш народ і сила,

За вами наш – морський кулак,

Нехай згине на підході ворог!

***

По хвилях корабель мчить,

"Усі на борт", – кричить моряк,

Треба б озброїтися,

Щоб трусився мерзенний ворог.

Свято у морської піхоти,

Свято у великої країни,

В сторони свої турботи,

Зі святом вас, чоловіки!

Нехай робота надихає,

І здоров'я не бешкетує,

Зі святом вас вітаю,

Брати! Будемо довго жити.

***

У морській піхоті силачам лиш місце,

Тут люди слова, хлопці честі,

На їх плечах за Батьківщину турбота,

Вперед йде морська піхота знову.

Бажаю вам я в день морської піхоти,

Щоб було менше на воді роботи,

Щоб частіше ви на сушу прибували,

І рідний дім швидше відвідували.

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