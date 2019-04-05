Дебати президентів України: відео, як дискутували всі "попередники"

Поки вся країна в очікування дебатів між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петро Порошенком, ми вирішили згадати, як проходили дебати попередніх очільників України. Дивіться раритетні відео!

Згідно із Конституцією, теледебати між кандидатами у президенти влаштовують у разі проведення другого туру виборів. Закон чітко регламентує, коли і скільки мають дискутувати претенденти на головний пост держави. Водночас кандидатам необов'язково брати участь у дебатах, адже жодного покарання за це не встановлено.

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Цим правом часто користувалися лідери президентських перегонів в Україні.

1991 рік

Найперші дебати в історії незалежної України мали відбутися в 1991 році, однак головний претендент на пост президента Леонід Кравчук на них не з'явився. У результаті програма з участю іншого кандидата Леопольда Табурянського не запам'яталася практично нічим, окрім його курйозних спроб говорити українською мовою. Другого туру тоді так і не було, а Кравчук впевнено переміг, отримавши абсолютну більшість голосів.

Результат голосування: 61,59% (Леонід Кравчук) vs 23,27% (В'ячеслав Чорновіл)

Кравчук і Чорновіл

1994: Дебати Кравчук vs Кучма

Перші повноцінні дебати відбулися за тиждень до другого туру виборів 1994 на каналі "УТ-1". У них тодішній чинний президент Леонід Кравчук змагався з колишнім прем'єр-міністром Леонідом Кучмою. Здавалося б, перемога в дебатах була в руках Макаровича: він випромінював впевненість у своєму майбутньому, впевнено відповідав на запитання та поводився навіть дещо зверхньо. Натомість Данилович намагався бути своїм для народу, і люди повірили і йому, і змінам, які він обіцяв.

"Кучма на цих дебатах вперше пробував говорити українською. Мова у нього був настільки кострубата, і сам він настільки був не підготовлений інтелектуально і духовно, що його поразка була очевидна. І ось закінчилися дебати, підходять до мене люди і кажуть, мовляв, Леонід Макарович, ви ж розумієте, що це незрівнянні фігури. Але на наступний день мені подають інформацію, як це сприйняв народ. Більшість українців сказали: подивіться, цей Кравчук прийшов на дебати і говорить якоюсь незрозумілою нам мовою, він одягнений, поголений, а Кучма – це наша людина, за нього і треба голосувати", – згадував Кравчук.

Результати голосування: 52,14% (Кучма) vs 45,06% (Кравчук)

Вибори 1999

На проведення теледебатів у 1999-му виділив кошти Фонд Джорджа Сороса "Відродження", тож подискутувати погодилися мало не всі кандидати. "Арбітром" виступив тоді ще не одіозний В'ячеслав Піховшек. Головної дійової особи в студії при цьому знову не було, але сценарій технологи Кучмі придумали нестандартний. Дискусія кандидатів раптово перервався прямим ефіром з заводу, на якому був президент. Підготовлений "робочий" відтіснив журналіста і заявив: "Нічого тут базікати, дайте президенту працювати!". Після цього вже оплачені дебати так і не продовжилися через раптову "хворобу" ведучого.

У результаті, у другий тур потрапили Кучма та Симоненко, однак Леонід Данилович вкотре відмовився брати участь у дебатах. Зрештою, він був впевнений у своїй перемозі, адже його головного суперника, лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола напередодні виборів не стало.

Результат голосування: 56,25% (Кучма) vs 37,80% (Симоненко)

2004: Дебати Ющенко vs Янукович

А ось у 2004-му пройшли найвідоміші дебати в історії президентських виборів в Україні: між лідером блоку "Наша Україна" Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Віктором Януковичем. Причому вони відбулися двічі: перед другим і третім туром.

Ситуація напередодні перших дебатів була напруженою. Уподобання українців розділилися практично 50 на 50. Офіційні результати першого туру були такі: Ющенко – 39,87%, Янукович – 39,32%. У прямому ефірі дискусію подивилися близько 22 мільйони українців. Найбільше виборцям запам'яталися крилаті фрази претендентів: "Ці руки нічого не крали" і "Віктор Андрійович, будьте чоловіком!".

Після другого туру, за даними ЦВК, Янукович отримав 49,42%, а Ющенко – 46,69% голосів. Однак після Помаранчевої революції Верховний суд визнав вибори недійсними через фальсифікації, а Ющенко і Янукович виступили з дебатами вдруге.

Віктор Андрійович почав з того, що привітав усіх з днем ​​Святого Миколая, а потім заявив, що 3 мільйони голосів на виборах були вкрадені. Віктор Федорович акцентував на тому, що він за стабільність і хоче, щоб всі сім'ї спокійно зустріли Новий рік.

Після третього туру перемогу здобув Ющенко: 51,99% проти 44.20%.

2010 рік: Тимошенко vs "пусте місце"

На виборах 2010 Віктор Янукович на дебати не прийшов, тож Юлія Тимошенко як інший учасник другого туру півтори години на "УТ-1" агітувала за себе.

Однак і це кандидатці не допомогло: вибори президента вона програла.

Результати голосування: 48,95% (Янукович) vs 45,47% (Тимошенко)

2014 рік

Дебати на цих виборах відбулися в форматі по троє кандидатів, а опонентів обирали шляхом жеребкування. Нинішньому президенту Петру Порошенку довелося дебатувати з Василем Цушком і Зоряном Шкіряком, що було не дуже цікаво і самому Порошенку, і більшості виборців. На окремі дебати Петра Олексійовича кликала Юлія Тимошенко, але він заявив, що не ходить на проплачені шоу.

2019 рік: бути чи не бути?

Як бачите, за 28 років Незалежності дебати за участю двох головних кандидатів на пост проводилися всього двічі. Цьогоріч ми маємо шанс побачити ще одні історичні дебати, якщо Зеленський та Порошенко таки зголосяться на них. Перший шанс вони змарнували, не з'явившись в студію програми "Зворотний відлік" на Суспільному, куди прийшла й одразу пішла Тимошенко. Що ж, якщо студія не підходить – то стадіон, так стадіон.

Сподіваємося, кандидати припинять обмінюватися відеороликами, а зустрінуться у справжньому батлі на дебатах.

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