Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів

Вибори президента перетворилися на боротьбу не лише кандидатів, а й їхніх прибічників. У Facebook та Instagram без упину точаться політичні дискусії із взаємними звинуваченнями, які вже добряче набридли. Тож ми вирішили удосконалити типовий срач і дібрали до нього українські хіти!

Досить писати в коментарях банальні образи, видаляти людей з друзів або ж висловлювати свою експертну думку про питання, у яких ви насправді не дуже й петраєте. Ми уявили ідеальний діалог прибічників ЗЕ і Пороха, у якому вони б сперечалися словами українських хітів 90-х.

Слухайте прикольні пісні та черпайте ідеї для участі в срачах ;)

Виборці ЗЕ VS ВИБОРЦІ ПОРОХА

Головний аргумент прихильників ЗЕ полягає у тому, що з приходом до влади їхнього кандидата все має бути інакше. Аква Віта ж так думала ще понад 20 років тому:

"А тепер усе інакше, інакше,

Просто, просто, просто навпаки"

Натомість прибічники Порошенка дивуються наївності своїх опонентів. Вичерпавши всі докази на підтримку чинного гаранта, вони готові покинути все і виїхати за кордон, тож у відчаї відповідають хітом Андрія Миколайчука:

"Піду втоплюся у річці глибокій,

Шукати стануть – не скоро знайдуть"

ЗЕ-команда сипле аргументами проти Порошенка, який, на їхню думку, за 5 років президентства не втілив головні обіцянки та тепер має поплатитися за це. Тут можна ввімкнути хіт від Турбо Техно Саунд:

"Але настане судний день! (4)"

А от виборці Пороха не вірять, що Зеленський без політичного досвіду буде кращим президентом за чинного. Тож вони сміливо можуть порівняти його із коником зі славнозвісного хіта Шао! Бао!

"Той коник без ноги і ні туди, і ні сюди"

Електорат Зеленського ж налаштований оптимістично. Їм уже не потрібно, як співав Віктор Павлік:

"Ні обіцянок, ні пробачень,

Все сталося само собою,

Слова набули нових значень"

У Порошенка визнають, що вдалося не все, але наголошують: президент рухається у правильний бік і готовий виправляти помилки. Про складний період у житті Петра Олексійовича та його друзів-Свинарчуків склав хіт Юрко Юрченко. Тільки от йти чинний гарант не планує.

"Поміж друзів – сам, і без друзів – сам.

І життя моє тихий балаган.

Все було не те, все було не так,

Без ганебних втеч, без гучних атак"

Натомість шанувальники ЗЕ стверджують, що їхній кандидат зможе втілити все, що не зумів Порошенко. Хочете все по 8 гривень, як у пісні ТНМК і Дорна (хоч і не зовсім 90-і)? Та будь ласка!

"Вам гоп-стоп, або анфоргівен?

Все по 8 гривень, все по 8 гривень.

Будь що: співачка, або півень.

Все по 8 гривень, все по 8 гривень.

Ще є піца, курка, або півень.

Все по 8 гривень, все по 8 гривень"

Але ж не в грошах щастя, переконують так звані "порохоботи". Ми повинні максимально берегти й популяризувати українське, а от риторика Зеленського не схожа на підтримку нашої культури та мови. Зважаючи також на те, що найбільше проголосували за Порошенка Львівська та Тернопільська області, – саундтреком його виборців може бути пісня братів Гадюкіних.

"То ми – хлопці з Бандерштадту

Ходимо до церкви, шануємо батьків"

Терпець прихильників Зеленського вривається: та скільки Україною мають керувати олігархи! Хітяра Скрябіна влучно описує позицію Порошенка і Ко за версією ЗЕ:

"Бо ми є хлопці, хлопці олігархи,

Нічо нас не колише, ми заробляєм бабки.

Ми веселі, хлопці-олігархи,

Дівчата в нас – моделі, машини – іномарки!"

Однак у Порошенка нагадують, що Зеленський теж водиться із олігархами. Ви ж здогадуєтеся, хто засмутив Ольгу Юнакову та поїхав у Тель-Авів? Ми про Ігоря Коломойського, якому приписують вплив на лідера Кварталу 95. Олігарх, нагадаємо, на початку 2019-го перебрався до Ізраїлю, оскільки проти нього відкрило справу американське ФБР, а ізраїльське громадянство дозволяє йому розраховувати на захист місцевої влади.

"Все як завжди – кава на столі,

Ти мене забув, поїхав в Тель-Авів"

Насправді – цю суперечку можна продовжувати до нескінченності, адже аргументи різних політичних таборів – невичерпні, а українська музика 90-х дуже багата на перли. Тому годі сваритися – будьмо красиві і будьмо здорові, як бажала нам Катя Бужинська:

"Будьте красиві, будьте здорові,

Білі, русяві і чорноброві,

Будьте веселі, будьте багаті

В кожній оселі і в кожній хаті!"

Пам'ятайте, що кого б не обрала більшість українців у другому турі виборів, – на цьому життя не закінчиться. Усе в наших руках, тож порада Левка Дурка зараз дуже доречна:

"Чорна дума нехай не гризе,

Що завтрашній день тобі принесе,

Проблем не було і ніколи не буде,

Проблеми для себе створюють люди"

І нехай наша держава справді перетвориться на заповітну "Країну мрій" від ВВ:

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