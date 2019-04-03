На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
- 597
Вибори президента перетворилися на боротьбу не лише кандидатів, а й їхніх прибічників. У Facebook та Instagram без упину точаться політичні дискусії із взаємними звинуваченнями, які вже добряче набридли. Тож ми вирішили удосконалити типовий срач і дібрали до нього українські хіти!
Досить писати в коментарях банальні образи, видаляти людей з друзів або ж висловлювати свою експертну думку про питання, у яких ви насправді не дуже й петраєте. Ми уявили ідеальний діалог прибічників ЗЕ і Пороха, у якому вони б сперечалися словами українських хітів 90-х.
Слухайте прикольні пісні та черпайте ідеї для участі в срачах ;)
Виборці ЗЕ VS ВИБОРЦІ ПОРОХА
Головний аргумент прихильників ЗЕ полягає у тому, що з приходом до влади їхнього кандидата все має бути інакше. Аква Віта ж так думала ще понад 20 років тому:
"А тепер усе інакше, інакше,
Просто, просто, просто навпаки"
Натомість прибічники Порошенка дивуються наївності своїх опонентів. Вичерпавши всі докази на підтримку чинного гаранта, вони готові покинути все і виїхати за кордон, тож у відчаї відповідають хітом Андрія Миколайчука:
"Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть – не скоро знайдуть"
ЗЕ-команда сипле аргументами проти Порошенка, який, на їхню думку, за 5 років президентства не втілив головні обіцянки та тепер має поплатитися за це. Тут можна ввімкнути хіт від Турбо Техно Саунд:
"Але настане судний день! (4)"
А от виборці Пороха не вірять, що Зеленський без політичного досвіду буде кращим президентом за чинного. Тож вони сміливо можуть порівняти його із коником зі славнозвісного хіта Шао! Бао!
"Той коник без ноги і ні туди, і ні сюди"
Електорат Зеленського ж налаштований оптимістично. Їм уже не потрібно, як співав Віктор Павлік:
"Ні обіцянок, ні пробачень,
Все сталося само собою,
Слова набули нових значень"
У Порошенка визнають, що вдалося не все, але наголошують: президент рухається у правильний бік і готовий виправляти помилки. Про складний період у житті Петра Олексійовича та його друзів-Свинарчуків склав хіт Юрко Юрченко. Тільки от йти чинний гарант не планує.
"Поміж друзів – сам, і без друзів – сам.
І життя моє тихий балаган.
Все було не те, все було не так,
Без ганебних втеч, без гучних атак"
Натомість шанувальники ЗЕ стверджують, що їхній кандидат зможе втілити все, що не зумів Порошенко. Хочете все по 8 гривень, як у пісні ТНМК і Дорна (хоч і не зовсім 90-і)? Та будь ласка!
"Вам гоп-стоп, або анфоргівен?
Все по 8 гривень, все по 8 гривень.
Будь що: співачка, або півень.
Все по 8 гривень, все по 8 гривень.
Ще є піца, курка, або півень.
Все по 8 гривень, все по 8 гривень"
Але ж не в грошах щастя, переконують так звані "порохоботи". Ми повинні максимально берегти й популяризувати українське, а от риторика Зеленського не схожа на підтримку нашої культури та мови. Зважаючи також на те, що найбільше проголосували за Порошенка Львівська та Тернопільська області, – саундтреком його виборців може бути пісня братів Гадюкіних.
"То ми – хлопці з Бандерштадту
Ходимо до церкви, шануємо батьків"
Терпець прихильників Зеленського вривається: та скільки Україною мають керувати олігархи! Хітяра Скрябіна влучно описує позицію Порошенка і Ко за версією ЗЕ:
"Бо ми є хлопці, хлопці олігархи,
Нічо нас не колише, ми заробляєм бабки.
Ми веселі, хлопці-олігархи,
Дівчата в нас – моделі, машини – іномарки!"
Однак у Порошенка нагадують, що Зеленський теж водиться із олігархами. Ви ж здогадуєтеся, хто засмутив Ольгу Юнакову та поїхав у Тель-Авів? Ми про Ігоря Коломойського, якому приписують вплив на лідера Кварталу 95. Олігарх, нагадаємо, на початку 2019-го перебрався до Ізраїлю, оскільки проти нього відкрило справу американське ФБР, а ізраїльське громадянство дозволяє йому розраховувати на захист місцевої влади.
"Все як завжди – кава на столі,
Ти мене забув, поїхав в Тель-Авів"
Насправді – цю суперечку можна продовжувати до нескінченності, адже аргументи різних політичних таборів – невичерпні, а українська музика 90-х дуже багата на перли. Тому годі сваритися – будьмо красиві і будьмо здорові, як бажала нам Катя Бужинська:
"Будьте красиві, будьте здорові,
Білі, русяві і чорноброві,
Будьте веселі, будьте багаті
В кожній оселі і в кожній хаті!"
Пам'ятайте, що кого б не обрала більшість українців у другому турі виборів, – на цьому життя не закінчиться. Усе в наших руках, тож порада Левка Дурка зараз дуже доречна:
"Чорна дума нехай не гризе,
Що завтрашній день тобі принесе,
Проблем не було і ніколи не буде,
Проблеми для себе створюють люди"
І нехай наша держава справді перетвориться на заповітну "Країну мрій" від ВВ:
Більше ностальгії: Мегапопулярний Юрко Юрченко, забута Аква Віта і юний Кузьма: улюблені українські хіти 90-х
-
20:24Випрана з Perwoll: в Індії фотограф зняв кольорову білку
-
20:00Як довго я на тебе чекала – 5, 6 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:57У Xiaomi пояснили, чому стався дефіцит флагмана Mi9
-
19:36У вас є 24 години: Зеленський покликав Порошенка на дебати
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:14У Нідерландах можна буде безкоштовно їздити у поїздах пасажирам з книжками
-
18:56У нових Hyundai може з'явитися сенсорне кермо та приладова 3D-панель
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Airbnb пропонує провести ніч по сусідству з Моною Лізою
-
17:52Чому фанатам пива та вина потрібно їсти вівсянку?
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
17:13Справжня блондинка: у заповіднику зняли унікальну зебру
-
17:00Зеленський висунув 9 вимог до президента – у Порошенка відповіли
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:50Крем-суп з цвітної капусти: швидкий та корисний рецепт
-
16:32Мале розчарування: фахівці iFixit розібрали iPad mini 5 і оголосили вердикт
-
16:20Новий тренд мережі: гарячі хлопці з рослинами (18+)
-
16:10Львів'янин Zbaraski випустив другий сингл з майбутнього альбому
-
15:55Частину США раптово накрили снігопади: фото і відео
-
15:23Як виглядає зрада очима кота: епічне відео
-
15:05Куди піти на побачення в квітні: романтичні заходи в Києві
-
14:51Ангел Victoria's Secret у бікіні підкорила фанатів: гаряче фото
-
14:18Як Apple прорекламували власну коробку для піци: відео
-
13:50Настя Каменських підкорила шанувальників сексуальною білизною
-
19:22Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів
-
18:30Гороскоп на 4 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:37Вибори 2019: як голосувати не за місцем прописки у другому турі
-
12:25Тест: Вгадай фільм з Едді Мерфі по фото
-
10:45Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК
-
07:21Прогноз погоди 3 квітня в Україні
- 02 квітня
-
20:50Двійник Тіріона: офіціант з Пакистану став місцевою зіркою після виходу Гри престолів
-
18:27Гороскоп на 3 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:35Весняний призов 2019 в Україні: що треба знати про набір в армію
-
14:15Вибори президента України 2019: прогноз і ставки на другий тур
-
12:16Сповідь продавця: чому вас змушують купувати відвертий непотріб
-
10:03Привітання з Днем ангела Світлани: вірші, смс і проза на іменини
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 2 квітня
- 01 квітня
-
23:22Найпоширеніші страхи чоловіків і жінок під час сексу
-
21:202 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:00Невідома Гра Престолів: 10 цікавих фактів про серіал
-
18:27Гороскоп на 2 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:17До Дня сміху у Google можна знову грати у змійку: як це зробити
-
14:31У компанії Levi's сказали, скільки разів на місяць потрібно прати джинси
-
12:47Прикольні картинки з 1 квітня 2019: смішні листівки, відкритки і фото
-
11:15Що скажеш, Ілон Маск: українці відправляють Таврію у космос (онлайн-трансляція)
-
08:55Вибори президента України 2019: перші офіційні результати
-
07:18Прогноз погоди в Україні на 1 квітня
- 31 березня
-
23:04Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
-
21:10День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019