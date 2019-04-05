Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися

У мережі розгорнулося протистояння кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Ми підготували для вас найбільш кумедні меми, які розвеселять вас до сліз!

Після того, як Порошенко та Зеленський обговорювали проведення дебатів, з'явилося нове важливе завдання – здача аналізів. Кандидати на посаду президента виконали обіцянку та здали аналізи. Чинний президент Порошенко зробив це у медпункті на НСК "Олімпійський", як заявлялося раніше, а комік Зеленський обрав для цього приватну клініку.

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Ця тема розбурхала мережу і з'явилося багато мемів та жартів про здачу аналізів кандидатів.

Ніколи ще баночка для аналізів не грала таку важливу роль для цілої країни pic.twitter.com/i0RptK4ovi — Олена Потоцька (@PototskaOlena) 4 апреля 2019 г.

Я люблю цю країну

Навіть без кокаїну (с)



Готова здати аналіз на підтвердження — Liubov Bagatska (@LBagatska) 5 апреля 2019 г.

Ну що це за аналізи, це ж фальсифікація!

А аналіз калу в сірникових коробочках принесли? , А попісяти в майонезну баночку вони робили?#Порошенко #Зеленський #Аналізи #Думайте — Dima Sanzhara (@DimaGuth) 5 апреля 2019 г.

РИТОРИЧНЕ ПИТАННЯ.

Судячи з того, що аналіз крові у Зе брав АКТОР, то чи можна розглядати "здачу аналізів" Зеленським як чергову серію "Слуги народа" за раніше написаним сценарієм і професійно зіграний акторами? — Дід Микола (@DidMykola2) 5 апреля 2019 г.

- Вова ти мочу на аналізи здав?

- Здав, з вени...



Замість велосіпеда - мерс, замість аналіза мочі і волосся - кров з вени, заміст Голобородька - тіньовий президент Коломойський...



І після цього наш народ розказує, що він не вірить у казку про Івана печі і щуку (((((( https://t.co/PeQmGOIaS9 — Сергій Прач (@sergey_prach) 5 апреля 2019 г.

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