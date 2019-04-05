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Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися

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Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 1

У мережі розгорнулося протистояння кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Ми підготували для вас найбільш кумедні меми, які розвеселять вас до сліз!

Після того, як Порошенко та Зеленський обговорювали проведення дебатів, з'явилося нове важливе завдання – здача аналізів. Кандидати на посаду президента виконали обіцянку та здали аналізи. Чинний президент Порошенко зробив це у медпункті на НСК "Олімпійський", як заявлялося раніше, а комік Зеленський обрав для цього приватну клініку.

І ще: Порошенко vs Зеленський: найприкольніші меми про дебати кандидатів

Ця тема розбурхала мережу і з'явилося багато мемів та жартів про здачу аналізів кандидатів.

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319065

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319066

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319067

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319068

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319069

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319070

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319071

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319072

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319073

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319074

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319075

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319076

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319077

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319078

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319079

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319080

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319081

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319082

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319083

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319084

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319085

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319086

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319087

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319088

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319089

Сцикуни: смішні меми, як Порошенко та Зеленський аналізами мірялися - фото 319090

До теми: Політичний срач словами українських хітів 90-х: ідеальний батл опонентів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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