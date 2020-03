ДахаБраха – Alambari: вийшов перший за чотири роки альбом гурту

Етно-гурт ДахаБраха випустив новий альбом Alambari. Цей перший реліз відомого колективу за останні 4 роки, адже попередня платівка з'явилася ще 2016 року. Слухайте нові пісні та насолоджуйтесь українським колоритом!

Шанувальники вже зачекались на новий альбом ДахаБраха, тож Alambari одразу засипали позитивними відгуками. У платівку ввійшли 9 пісень гурту, які виконані кількома мовами: українською, англійською, німецькою та болгарською.

Це цікаво: Українські хіти, які насправді описують карантин

У композиціях використана культурна спадщина різних народів: тут і 77-ий сонет Вільяма Шекспіра, і вірш німецького романтика Генріха Гейне "Лорелей", і, звісно, переосмислення фольклору.

Слухати онлайн новий альбом ДахаБраха – Alambari:

До речі, цьогоріч етно-квартет ДахаБраха отримав Національну премію імені Тараса Шевченка, остаточно закріпивши статус культового.

Текст усіх пісень з альбому Alambari

1). Досточка

In the street you will tell me baby,

you will tell me baby – all right

Да дубова досточка, да на вєрбє лежала

Ой да на вєрбє лежал(а)

Да на вєрбє лежала, да із вєрби й упала

Ой люлі, да люлі, да із вєрби й упал(а)

Да із вєрби упала, паробочков побіла

Ой люлі, да люлі, паробочков побіл(а)

Парубочки й сядєлі, да работу рабілі

Ой люлі, да люлі, да работу рабіл(і)

In the sky you will tell me baby,

you will tell me baby – all right

Чернігівська область

2). Винная я

Ой в садку, в садку,

й у виноградку, винная

винная яблунь

Червоні ябка зродил(а)

Приходит від ні матінка її, винная

Винная яблунь

Червоні ябка зродил(а)

Доню Марійко, звержи ми ябко, винная

Винная яблунь

Червоні ябка зродил(а)

Приходит від ні миленький її, винная

Винная яблунь

Червоні ябка зродил(а)

Мила Марійко звержи ми ябко, винная

Винная яблунь

Червоні ябка зродил(а)

Я тобі звержу, для тебе держу, винная

Винная яблунь

Червоні ябка зродил(а)

Івано Фраківська область, Коломийський район, с. Закрівці

Запис: Гаренецька Ніна

3). Хима

Наша Хима по базарю ходила

За три копи та й куделицю купила

Взяла тая худелиця надулася

Хима пішла у шиночок напилася

В понеділок на похміллячку лежала

А в вівторок аж три ниточки напряла

А в вівторок аж три ниточки напряла

А в середу миленькому показала

Ой не пряди моя мила не забодься

Прийде весна прийде красна, приберемся,

Як на росте широкий лопуховий

Та й пошиєм шарахванчик розчехваничик

розчехнистий розмахнистий лопуховий

Як на росте лист широкий лопуховий

Та й пошиєм шарахванчик лопуховий

Де взялись попові кози

Та й обїли шарахванчик розчехваничик

розчехнийстий розмахнистий лопуховий

Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка

4). Sonnet 77

Thy glass will show thee how thy beauties wear,

Thy dial how thy precious minutes waste;

The vacant leaves thy mind's imprint will bear,

And of this book, this learning mayst thou taste.

The wrinkles which thy glass will truly show

Of mouthed graves will give thee memory;

Thou by thy dial's shady stealth mayst know

Time's thievish progress to eternity.

These offices, so oft as thou wilt look,

Shall profit thee and much enrich thy book.

Willliam Shakespeare Sonnet 77

5). Торох

Торох, торох сію горох,

Горошку потрошку

Щоб миряни та й на гору

Втоптали дорожку

Попід тином, попід тином

Жаба ряба лізла

Буде тобі, мій миленький,

Голова облізла.

Лежать синки, як підсвинки,

Лежать з матерями

А ми дівки-паняночки

Гуляємо самі.

Попід тином, попід тином

Кобила блудила

Ой, чия ж то дівчинонька

Запаску згубила?

Що на нашій на вулиці

Знесла курка коко

Що й на нашій на вулиці

Знесла курка двоє

Хто не вийде на вулицю

6). Ладо (болгарська)

Провікна се здравец у планина

Провікна се на верба зелена

Ай да збірайте се малки моми

Че але топите пръстени и гримни

Ой Ладо, ой момиче младо

Бере момиче младо

Та протете юнак на планина

Да набере подебели пръчки

Че без венца булка не венчава

Че без венца дете не креъшава

Ой Ладо, ой момиче младо

Бере момиче младо

Че стана се зими и лете

Зиме лете се зелено цвете

Зиме лежа подебели преспи

Лете лежа подебели сянки

Український переклад:

Трави дзвеніли в горах,

звертаючись до верби зеленої:

збирайтеся юні дівчата

в воду занурювати браслети та персні.

Ой Лада, ой дівчинка молода

збирає траву вона.

А ви пошліть юнака у гори

щоб збирав товсті прути

а то без вінця наречену не вінчати

і без вінця дитину не похрестиш.

Ой Лада, ой дівчинка молода

збирає траву вона.

Це трапляється тільки влітку

взимку немає зелені та квітів.

Взимку лежать тільки білі замети

А влітку тінь густа навколо.

7). Im tanzen liebe

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten

Daβ ich so traurig bin;

Ein Märchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl, und es dunkelt,

Und ruhig flieβt der Rhein;

Der Gipfel des Berges funkelt

Im Abendsonnenschein.

Ой ти зозуйка рабейкая

Чого такая малейкая

Мене зозуйки годовали,

Мене з гніздечка викидали

Die schönste Jungfrau sitzet

Dort oben wunderbar,

Ihr goldnes Geschmeide blitzet,

Sie kämmt ihr goldenes Haar.

Sie kämmt es mit goldenem Kamme,

Und singt ein Lied dabei;

Das hat eine wundersame,

Gewaltige Melodei.

Г. Гейне – "Лорелей"

Волинська область, Камінь-Каширський район, с.Видричі

Запис з Фондів Українського Радіо

8). Я сів не в той літак

Зажурилася, засмутилася вдова молодая

Що й не скошена, не згромажена трава зеленая

Косарі косять, косарі косять, а вітрець повіває

Шовкова трава зелененькая на косу налягає

Я сів не в той літак

Спочатку

Думав я

Що сів у той літак

Але я сів

Не в той літак

Він був

З одним крилом

Другим крилом

Мав стати

Я

Я

Ним не став

Перестань милий, перестань милий сивим коником грати,

іди до мене, до молодої вечерю й вечеряти

І ось вже стільки днів

Ми

Однокрило

Летимо

І кожна мить

Загрожує

Падінням

Чом ти не прийшов, чом ти не прийшов, я ж тебе чекала

Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала

Добре терпляча дорога моя

Що смерті не боюсь я

І що ти про смерть

Не думаєш

Ми

Летимо

Микола Вінграновський – "Я сів не в той літак"

Івано Франківська область, Косівський район, с. Космач

Запис: Гаренецька Ніна

9). Аламбарі

Калино, малино луговая

Навпроти сонейка ти стояла

Ой вийду я…

Дочекайся… Дожди…

Вже женчики не рано, а в нас жита чимало, чимало…

Калино, малино луговая

Навпроти сонейка ти стояла…

…На реченьку…

Дочекайся…

…а в нас жита чимало, чимало…

Дожди…

Калино, малино луговая

Навпроти сонейка ти стояла…

…Ой виперу, ой ви(бєлю)…

А вже жита чимало, чимало…

Дочекайся…

А в нас жита чимало, чимало…

Дожди…

Калино, малино луговая

Навпроти сонейка ти стояла…

Дочекайся… Дожди…

…Ой випрала, викрутіла…

Вже женчики не рано, не рано

А в нас жита чимало, чимало…

Калино, малино луговая

Навпроти сонейка ти стояла…

Дожди…

Слухайте також: TVORCHI записали мелодію зі звуків карантину: відео