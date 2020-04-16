Ця вправа здатна підняти ваш настрій за одну хвилину

Навіть якщо ще в дитинстві ви вважали, що ваша склянка з компотом наполовину порожня, у вас є шанс "виростити" оптимізм, будучи суворим і бородатим. Принаймні у нас є секрет, який допоможе підняти настрій за лічені хвилини!

Психолог Шон Ейчер, засновник проекту Good Think і автор книги "Переваги щастя", вважає, що оптимізм – якість, яку можна прокачати, як, наприклад, знання іноземної мови або звичку складати шкарпетки парами.

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З чого почати? Ейчер пропонує щодня виконувати нескладну вправу: ввечері перед сном, поки чистите зуби, згадайте три речі, які зробили вас сьогодні щасливими. І вранці, коли ви стоїте в пробці або йдеш до зупинки громадського транспорту, знову нагадайте собі ці три радісні моменти попереднього дня.

Не розраховуйте на заїжджену мантру: "Мене роблять щасливим сім'я, друзі і здоров'я". Зосереджуйся на будь-яких дрібницях, аби вони дійсно подарували вам дещицю радості: "Мені щиро усміхнулася симпатична дівчина", "На роботі всіх розвеселив мій жарт" і т.д. Досить скоро ваш мозок сам почне шукати позитивні сторони у банальних речах.

Чистьте зуби і згадуйте про позитивні миттєвості дня

Шон Ейчер і його команда провели експеримент. Вони набрали групу студентів, які вважали себе песимістами, і попросили виконувати цю вправу протягом 21 дня. За результатами досвіду 16 з 20 осіб назвали себе "помірними оптимістами". Однохвилинна дія, що стала звичкою, здатна змінити ставлення до життя в решті 23 годинах і 59 хвилинах.

Ви запитаєш, навіщо міняти затишний песимізм на цей зухвалий оптимізм. Вчені знають, що на це відповісти. За статистикою (знову Шона Ейчера), оптимісти просуваються службовими сходами на 40% швидше, ніж песимісти. Так що не успіх народжує щастя, а дуже навіть навпаки!

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