Науковці розповіли, якими будуть наслідки тривалої самоізоляції

Учені з'ясували, що тривала самоізоляція чинить негативний вплив на здоров'я людини. Ризик смерті підвищується на 29 відсотків через зниження імунної відповіді організму на інфекції.

При ізоляції від суспільства люди починають хворіти. Фахівці відзначили вплив активного соціального життя на підтримку високого імунітету. Вони звернули увагу і на психологічні проблеми, які пов'язані з самотністю. Постійне перебування у квартирі і відсутність живого спілкування завдає шкоди психічному здоров'ю.

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Для участі в експерименті вчений Дональд Хебб, психолог медцентру університету МакГілл і його команда запросили студентів цього навчального закладу. Добровольців розмістили у звуконепроникних кімнатах, на вушних раковинах закріпили звукопоглинальні подушки. Через дві години вони відчули тривогу, яка поступово переходить у "дзвінку" тишу. Потім деякі студенти почали співати або розмовляти самі з собою. Незабаром у них з'явилося серйозне занепокоєння, після чого настало притуплення розумових здібностей.

Постійне перебування вдома може впливати на психіку

У результаті вчені зробили висновок, що самоізоляція в умовах квартири і неможливість постійного спілкування з близькими здатна завдати серйозної шкоди психічному та фізичному здоров'ю людини.

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