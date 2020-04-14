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Карантин Коронавірус

Як правильно вести робоче листування під час карантину: порада психологів

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Психологи рекомендують використовувати емодзі у листуванні - фото 1
Психологи рекомендують використовувати емодзі у листуванні

Пандемія коронавірусу позбавила нас багатьох радостей життя. Причому ще кілька місяців тому вам і на думку не спадало б їх так називати. Вільно виходити на вулицю, не відчуваючи себе при цьому персонажем "Шаленого Макса", ходити на роботу або зустрічатися з друзями щоп'ятниці в улюбленому барі.

Звичайно, електронним листом, відправленим з дивана, можна передати ту ж інформацію, що і наживо на офісній кухні, з точки зору фактичного змісту, але не важливі відтінки сенсу, які можна передати тільки особисто!

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Учені з Чичестерського університету (Велика Британія) дійшли висновку, що через кілька тижнів роботи з дому багато співробітників почали скаржитися на зниження працездатності і погіршення відносин з колегами. І ось психологи знайшли рішення: вони пропонують компенсувати живе спілкування використанням смайликів. За їхніми даними, це допоможе компенсувати 93% невербальної інформації, які передаються мімікою, інтонацією, положенням тіла і т.д.

Попри те, що емодзі й інші піктограми можуть здатися легковажними, вони допомагають передати інтонацію і тон голосу, – заявила керівник дослідження доктор психології Мітрі Банераджі.

Психолог назвала їх квазіневербальними сигналами, які допомагають глибше зрозуміти сенс сказаного (хоча у цьому випадку написаного).

Емодзі емоційно забарвлюють спілкування - фото 398083
Емодзі емоційно забарвлюють спілкування

Класичне психологічне дослідження 1967 року показало, що тон голосу має пріоритет над змістом при визначенні значення. Не менш сильно впливає і вираз обличчя.

В іншому дослідженні, опублікованому у 2015 році, повідомлялося, що співробітники вважають, що спілкування віч-на-віч має вищу якість, ніж спілкування телефоном або електронною поштою. Спілкування віч-на-віч також було тісно пов'язане з задоволеністю роботою співробітників і їх сприйняттям ефективності керівників, поряд зі згуртованістю команди.

Тож не соромтесь відправляти емодзі. Покажіть колегам і керівнику, як ви себе почуваєте, щоб ваша комунікація на відстані перейшла на новий рівень!

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Джерело: APA
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