Dua Lipa представила кліп на пісню, записану разом з Мадонною

Дивіться новий запальний кліп Dua Lipa на пісню Levitating. Прем'єра цілого альбому відбудеться 28 серпня.

Британська співачка Dua Lipa 21 серпня готується опублікувати збірник танцювальних реміксів на пісні з цієї платівки.

І ще: Христина Соловій – Коала: слухай нову ліричну пісню

Першим синглом з майбутнього релізу став мікс на пісню Levitating.

Трек увійде в альбом Club Future Nostalgia – це оновлена, повністю реміксована версія альбому-бестселера Future Nostalgia, створена разом з діджеєм і електронницею The Blessed Madonna.

Це цікаво: Музика твого літа: плейлист нових пісень серпня