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Dua Lipa представила кліп на пісню, записану разом з Мадонною

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Кадр з кліпу - фото 1
Кадр з кліпу

Дивіться новий запальний кліп Dua Lipa на пісню Levitating. Прем'єра цілого альбому відбудеться 28 серпня.

Британська співачка Dua Lipa 21 серпня готується опублікувати збірник танцювальних реміксів на пісні з цієї платівки.

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Першим синглом з майбутнього релізу став мікс на пісню Levitating.

Трек увійде в альбом Club Future Nostalgia – це оновлена, повністю реміксована версія альбому-бестселера Future Nostalgia, створена разом з діджеєм і електронницею The Blessed Madonna.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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