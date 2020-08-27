THE HARDKISS – Кобра: дивіться новий епічний кліп на пісню з MONATIK

Популярний гурт THE HARDKISS здивував прихильників ефектним відео на новий спільний хіт "Кобра" з MONATIK'ом. Дивіться кліп онлайн і вчіть текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Відомий гурт The Hardkiss потішив шанувальників свіжою композицією "Кобра", яку виконав разом з MONATIK. Авторкою тексту вже традиційно стала Юлія Саніна. Приємною родзинкою стало те, що пісня звучить українською, що буває дуже рідко у творчості Дмитра Монатіка.

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У кліпі, режисером якого виступив креативний продюсер і музикант The HARDKISS Валерій Бебко, отруйна змія зображена буквально – вона повзе за MONATIK і проникає разом із ним у творчу лабораторію The HARDKISS.

Можливо, MONATIK і є тією самою коброю. Такий "знайомий незнайомець". Друг, якого ти так любиш і якому довіряєш... Є й інші прочитання історії, але всі вони збігаються до одного – всіх нас ваблять і заводять небезпечні зв'язки. Ми не приховуємо своїх фантазій, – розповідає Вал.

Дивитись кліп онлайн THE HARDKISS і MONATIK – Кобра:

"Близько двох років ми мріяли й обговорювали разом із Дімою можливу колаборацію. А написати пісню про змію я мріяла ще більше – напевно, всі дев'ять років існування гурту. Цей образ мене дуже надихає, – розповідає Юлія Саніна. – Коли "Кобра" таки написалася – відразу зрозуміла, що Діма з його неймовірним тембром відмінно прозвучить тут. Кобра – яка ж вона красива та небезпечна водночас. Красивий і граціозний танець цієї змії я порівняла з танцем кохання. І цей танець точно не на життя, а на смерть. "Кобра танцює на ножах" – вона настільки небезпечна, ти чудово знаєш про це, але ти не можеш відвести погляд, ти вже став жертвою. Це кохання, у якому ти втрачаєш контроль над собою і стаєш таким уразливим".

Текст пісні THE HARDKISS – Кобра (feat. MONATIK)

Сиди вдома

Ти до неї не ходи

І бійся грому

Бійся темної води

Під шкірою прихована

Колискову для розбитих ліхтарів

Співає знову аби ти її пригрів

Усміхнена, врятована

(Приспів)

Небезпечні знайомі незнайомці

Коли кобра закохана вона не спить

Пам’ятай про це, моє сонце

Пам’ятай про це, моє сонце

Ніжна, грізна суміш у її очах

Тікати пізно, вже танцює на ножах

Прекрасна і спотворена

(Приспів)

Точила кинджали

Не знала жалю її душа

Тікати не вийде, любити не варто

Кого покохала і з ким була на ножах?

Ховалась у світлі чорна правда

Точила кинджали

Не знала жалю її душа

Тікати не вийде, любити не варто

Кого покохала і з ким була на ножах?

Ховалась у світлі чорна правда

Чорна правда

Небезпечні незнайомці

А кобра

Закохана

У сонце

(Приспів)

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