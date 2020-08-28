Колаборація року: Тіна Кароль випустила хіт зі Snoop Dogg і Luca Dayz

Спільна пісня української співачки Тіни Кароль, американського репера Snoop Dogg та R&B-виконавця Luca Dayz під назвою "Blow Your Mind" нарешті з'явилась у мережі. Слухайте онлайн запальний хіт!

З'ясувались, що над спільним хітом Тіна Кароль, Snoop Dogg, Luca Dayz і L.O.E. працювали три роки. Вихід пісні був анонсований ще в грудні 2019 на сторінці лейбла Bentley Records, яким керує Luca Dayz. Саме з цією студією минулоріч уклала контракт й українська поп діва.

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"Blow Your Mind" ввійде в майбутній англомовний альбом Тіни Кароль, який вона записала саме на Bentley Records. Новий хіт став черговим експериментом для артистки, адже вона співає англійською у незвичній для себе манері та при цьому круто звучить з іншими учасниками колаборації. Зацініть:

Кароль зізналася, що співпраця зі Snoop Dogg вийшла досить спонтанною.

Я сиділа вдома, задзвонив телефон. І представник лейбла мені каже, що в нас для тебе чудова новина – у нас буде співпраця зі Snoop Dogg. Це був перший шок! А потім мені кажуть, у тебе є всього година, щоб записала свій шматок в треку! Ще один шок! – поділилась Кароль.

Також співачка зазначила, що в умовах пандемії артисти вирішили не знімати кліп, а випустити lyric-video: "Коли говорили про кліп, ми зрозуміли, що імена всім відомі, всі можуть зайти на наші сторінки в соціальних мережах і ознайомитися з творчістю. Під час пандемії кривлятися в Skype або щось ще ми не захотіли ", – розповіла Кароль.

Слухати онлайн або скачати "Blow Your Mind" можна на Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.

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