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Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку

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Як харчуватися взимку - фото 1
Як харчуватися взимку / healthline

Взимку харчуватися здоровою їжею стає складніше. Ось кілька продуктів, які можна і треба вживати у холодну пору року.

Дієтологи і експерти з правильного харчування розповіли, чим замінити свіжі овочі взимку.

І ще: Одна важлива річ, яку варто робити у душі

Щороку дієтологам приходять сотні повідомлень з питаннями, а що робити, коли закінчаться помідори і огірки? Все дуже просто! У будь-який час року ми можемо знайти стручкову квасолю заморожену – це чудовий варіант овочу для нас. Також вживати можна морську капусту, моркву (терту, свіжу або моркву по-корейськи), буряк, гарбуз, цукіні та всі варіанти капусти: брюссельську, пекінську, броколі або цвітну.

Крім того, дієтологи додали, що можна також вживати заморожену кукурудзу. Але тільки в тому випадку, коли немає нічого або все вже набридло. А от соління і консервацію з цукром вони не рекомендують додавати у свій раціон взимку.

Зимові смаколики - фото 363933
Зимові смаколики

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Джерело: healthline
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