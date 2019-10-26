Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку

Взимку харчуватися здоровою їжею стає складніше. Ось кілька продуктів, які можна і треба вживати у холодну пору року.

Дієтологи і експерти з правильного харчування розповіли, чим замінити свіжі овочі взимку.

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Щороку дієтологам приходять сотні повідомлень з питаннями, а що робити, коли закінчаться помідори і огірки? Все дуже просто! У будь-який час року ми можемо знайти стручкову квасолю заморожену – це чудовий варіант овочу для нас. Також вживати можна морську капусту, моркву (терту, свіжу або моркву по-корейськи), буряк, гарбуз, цукіні та всі варіанти капусти: брюссельську, пекінську, броколі або цвітну.

Крім того, дієтологи додали, що можна також вживати заморожену кукурудзу. Але тільки в тому випадку, коли немає нічого або все вже набридло. А от соління і консервацію з цукром вони не рекомендують додавати у свій раціон взимку.

Зимові смаколики

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