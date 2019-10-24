Чим корисні тренування перед сніданком

Фізичні вправи перед сніданком покращують реакцію організму на інсулін і знижують ризик розвитку діабету другого типу і серцево-судинних захворювань.

Згідно з новим дослідженням люди можуть краще контролювати свій рівень цукру в крові завдяки зміні часу ранкових тренувань.

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Вчені протягом шести тижнів спостерігали за здоров'ям тридцяти людей, які страждають ожирінням або надлишковою вагою. Як виявилося, ті, хто займався спортом до сніданку, спалювали вдвічі більше жиру, ніж ті, хто займався спортом після сніданку. Вчені повідомляють, що підвищене спалювання жиру пов'язано з низьким рівнем інсуліну під час фізичних вправ. Це означає, що після нічного голодування люди можуть використовувати більше запасів жиру як паливо.

Вчені відзначають, що це, хоча це і не призвело до помітної втрати ваги протягом шести тижнів, може мати "глибокий і позитивний" ефект на здоров'я, оскільки тіло буде краще реагувати на інсулін.

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