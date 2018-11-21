Цікавий експеримент: як лічильник вплинув на гостей готелю

Економія енергії – простий спосіб знизити власний вуглецевий слід, тому держави й екологічні активісти шукають способи стимулювати таку поведінку у населення.

Верена Тіфенбек з Вищої технічної школи Цюриха та її колеги відзначають, що зазвичай оцінки ефективності таких способів проводяться за участю добровольців, які можуть бути більш екологічно свідомими, ніж населення у середньому. Крім того, вони спрямовані на зниження енергоспоживання у домогосподарствах, де люди отримують від цього безпосередню фінансову вигоду.

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Група Тіфенбек вирішила піти іншим шляхом і поставила експеримент з випадковими учасниками, фінансово не зацікавленими в економії енергії.

Для цього дослідники встановили лічильники температури води і енергоспоживання безпосередньо на лійки душу в ванних кімнатах 256 номерів шести швейцарських готелів. Частина лічильників показувала витрата води й енергії на її підігрів, а частина – тільки температуру води. Дані збирали з лютого по квітень 2016 року, всього за час дослідження постояльці готелів прийняли душ 19,6 тисячі раз. Учасникам експерименту нічого не говорили про призначення лічильників.

Постояльці поводилися більш заощадливо / Healthline

З'ясувалося, що ті, хто бачив своє енергоспоживання в реальному часі, в середньому витрачали на душ на 11,4% менше енергії, ніж ті, кому показували тільки температуру води. Автори статті підрахували, що при такій економії енергії один лічильник для швейцарського готелю окупиться в середньому за 2,2 року – значно швидше, ніж зазвичай окупаються вкладення в енергоефективність.

"Наше дослідження показало, що установка лічильників використання електроенергії є не менш ефективним способом спонукати постояльців дбайливо ставитися до навколишнього середовища, ніж прохання повторно використовувати рушники", – підсумувала Тіфенбек.

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