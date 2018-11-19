Центр Парижа стане повністю пішохідним

До Лувру та собору Нотр-Дам тепер можна буде під'їхати лише на електромобілі.

Мер Парижа Енн Ідальго заявила, що чотири райони у центрі французької столиці незабаром закриють для автомобілів.

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Якщо є бажання потрапити до Лувру або собору Нотр-Дам, потрібно скористатися безпілотним електромобілем.

На думку мера, скорочення кількості автомобілів на вулицях Парижа – найкращий спосіб боротьби за якість повітря в столиці Франції.

Так у місті боряться з забрудненням повітря

Нагадаємо, у рамках програми "Paris respire" або "Подих Парижа" кожної першої неділі місяця більшість районів французької столиці, а також набережна Сени стають пішохідними. Муніципалітет сподівається розширити їх перелік уже у 2019 році.

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