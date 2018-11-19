Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Центр Парижа стане повністю пішохідним

  • 24
Париж плавно звільняють від автомобілів - фото 1
Париж плавно звільняють від автомобілів

До Лувру та собору Нотр-Дам тепер можна буде під'їхати лише на електромобілі.

Мер Парижа Енн Ідальго заявила, що чотири райони у центрі французької столиці незабаром закриють для автомобілів.

І ще: Цей чоловік самотужки очистив цілий пляж від сміття: фото

Якщо є бажання потрапити до Лувру або собору Нотр-Дам, потрібно скористатися безпілотним електромобілем.

На думку мера, скорочення кількості автомобілів на вулицях Парижа – найкращий спосіб боротьби за якість повітря в столиці Франції.

Так у місті боряться з забрудненням повітря - фото 289816
Так у місті боряться з забрудненням повітря

Нагадаємо, у рамках програми "Paris respire" або "Подих Парижа" кожної першої неділі місяця більшість районів французької столиці, а також набережна Сени стають пішохідними. Муніципалітет сподівається розширити їх перелік уже у 2019 році.

Читайте також: Виробник пилососів Dyson може випустити очищувач повітря з вбудованими навушниками

Джерело: Daily Mail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5875
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1446
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Авто Транспорт