Ці, на перший погляд, безпечні продукти дуже шкодять фігурі

Наше традиційне харчування далеке від принципів правильного та ідеального харчування: багато хто їсть двічі, рідше – тричі на день, особливо налягаючи на обіди та вечері. Якщо додати до цього ще й відверто шкідливі для фігури продукти харчування, талії не позаздриш.

Білий шліфований рис містить багато крохмалю, який не найкраще позначається на фігурі. Повністю відмовлятися від рису не треба, можна просто обмежити його споживання до 1-2 порцій на тиждень, пише marieclaire.

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Йогурт чудовий продукт для сніданку і майже ідеальний перекус... Але тільки в тому випадку, якщо в ньому немає нічого, крім йогурту. Готові стаканчики з наповнювачем з фруктів або ягід можуть містити до шести чайних ложечок цукру – це дуже багато і для дорослих, і для дітей.

А от фруктові соки взагалі варто пити у виняткових випадках: у них немає клітковини, яка контролює процес всмоктування глюкози, через що після кожної склянки соку ми отримуємо справжній інсуліновий укол. Але виноградний сік, мабуть, найнебезпечніший: у звичайній склянці міститься 36 грамів цукру – дуже багато.

Сік

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