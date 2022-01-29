Ці види чаю дійсно допомагають схуднути

У боротьбі із зайвими кілограмами важливо не лише те, що ти їси, а й те, що ти п'єш. А особливо це актуально взимку.

Розберемо види чаю, які допомагають боротися із зайвими кілограмами. Про них пише beauty.

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Імбирний

Імбир – продукт номер один для тих, хто худне. Річ у тому, що корінь імбиру містить ефірні олії, які прискорюють обмін речовин та сприяють розщепленню жирів. А імбирний чай ще й допомагає відбити апетит!

Зелений

Цей вид чаю містить антиоксидант ECGC, але його суперсила в іншому. Саме зелений чай – чемпіон зі вмісту кофеїну (насправді, у цьому напої його більше, ніж у найміцнішій каві) – а саме кофеїн допомагає прискорювати метаболізм, а ще дає нам енергію, необхідну для підтримки активного способу життя.

Матча

Багато людей останнім часом захопилися цим напоєм. Його навіть радять дієтологи. І це не дивно. У ньому багато корисних речовин та різних вітамінів. А одна з головних властивостей – зниження рівня холестерину у крові.

Матча

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