Ці три спеції надзвичайно корисні для вашого здоров'я

Ці спеції варто додати до свого раціону / Kurai

Багато спецій дарують не тільки смак і аромат, а й особливий настрій. Але не тільки їх запах, що нагадує святкові дні, робить їх особливими, а також і багато переваг, які вони приносять для здоров'я. Експерти назвали три спеції, які необхідно додати до свого раціону.

Кориця

Кориця стає популярнішою з настанням осені, а пік її вживання часто припадає на зиму. І це не дивно, тому що її унікальний аромат завжди нагадує свята. Корицю можна додавати до алкогольних та безалкогольних напоїв, десертів або навіть м'ясних страв. Ця особлива спеція збільшує внутрішню температуру тіла, полегшує травлення і знімає закладеність носа.

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Корисні властивості кориці / Medical News Today

Найбільш важливими перевагами кориці є:

1. Нормалізація рівня глюкози в крові. Приправа робить позитивний вплив на глікемічний індекс, особливо вона корисна для лікування діабету II типу. Крім того, кориця запобігає коливанню рівня глюкози в крові, особливо серед інсулінорезистентних людей.

2. Лікування грибкових інфекцій. Кориця довела свою ефективність в лікуванні антибіотикостійких грибкових інфекцій, таких як E. coli і Candida albicans.

3. Лікування гастроентериту. Завдяки своїм антибактеріальним властивостям кориця є природним засобом проти гастроентериту та захворювань, викликаних кишковою паличкою, сальмонелою або кампілобактером. У деяких дослідженнях було виявлено, що активні речовини кориці успішно борються з аденовірусом.

4. Поліпшення симптомів синдрому подразненого кишківника. Кориця знімає неприємні відчуття від частих розладів кишківника, зокрема добре бореться зі здуттям живота. Приправа вбиває бактерії в травному тракті і допомагає шлунковим мікроорганізмам працювати в тонусі.

5. Профілактика раку. Недавні дослідження показали, що кориця може бути доповненням до профілактики та лікування ракових пухлин, раку шлунка та меланом. Основна причина полягає в тому, що кориця видаляє надлишок цукру, який допомагає раковим клітинам розвиватися.

6. Контроль артриту і остеопорозу. Кориця містить підвищений рівень марганцю, мінералу, який необхідний для розвитку кісток і сполучних тканин. Дефіцит марганцю супроводжується появою остеопорозу і погіршенням симптомів артриту, тому кориця – хороший союзник для здоров'я кісток.

7. Лікування грипу та застуди. Приправа є природним засобом проти грипу і застуди. Вона здатна прискорювати процес відновлення та боротися з кашлем, чханням і болем у горлі. Кориця розчиняє в'язке мокротиння та допомагає лікувати кашель.

8. Нейтралізація неприємних запахів. Кориця чудово здатна усунути поганий запах в приміщенні.

9. Поліпшення кровообігу. Кориця покращує циркуляцію крові в організмі та діє як антикоагулянт, особливо спеція корисна для серця.

Мускатний горіх

Ця спеція часто додається до соусів з вершками і сиром, вершкових десертів, пирогів і безалкогольних напоїв.

Корисні властивості мускатного горіха / livestrong

Мускатний горіх володіє такими перевагами для організму:

1. Лікування розладів сну. Склянка теплого молока, ароматизована порошкоподібним мускатним горіхом, допомагає швидше заснути і добре виспатися.

2. Зміцнює імунну систему. Це відмінне джерело мінералів, яке допомагає імунній системі оптимально функціонувати, завдяки калію, кальцію, залізу і марганцю.

3. Покращує травлення. Протягом багатьох століть мускатний горіх використовувався в народній медицині для лікування порушень травлення, від розладу шлунка і здуття живота до діареї або запорів.

4. Захищає порожнину рота. Завдяки антибактеріальним властивостям мускатного горіха споживання цієї пряності допомагає підтримувати здоров'я ясен і зубів. Ця спеція містить спеціальну речовину, евгенол, яка діє як природний анальгетик при зубному болю.

5. Захищає здоров'ям мозку. Він забезпечує природне органічна сполука, miristicina, яке захищає мозок від дегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

6. Усуває м'язовий біль. Ефірна олія мускатного горіха знімають м'язові і суглобові болі, при цьому зменшуючи запалення і усуваючи дискомфорт.

7. Лікування ниркових інфекцій. Мускатний горіх чудовий засіб для поліпшення кровообігу і лікування інфекцій нирок.

Гвоздика

Відома своїм пряним ароматом, гвоздика володіє менш популярними лікувальними здібностями. Багатий і інтенсивний аромат цієї спеції підходить для солодких продуктів, таких як кремові десерти або пироги.

Корисні властивості гвоздики / polonsil

Основні переваги гвоздики, такі:

1. Лікування застуди. Подібно кориці, гвоздика розріджує в'язкий слиз, очищає пазухи та полегшує видалення мокротиння з дихальних шляхів (діє як відмінний відхаркувальний засіб).

2. Зменшення зубного болю. Оскільки вона має протизапальний і антибактеріальний ефект, гвоздика успішно справляються з зубним болем і запобігає інфекції порожнини рота.

3. Зменшує запалення в організмі. Олію гвоздики можна використовувати для масажу, рекомендованому для полегшення симптомів артриту і ревматизму.

4. Покращує здоров'я травної системи. Гвоздика надає розслабляючу дію на шлунково-кишковий тракт, усуває блювоту, діарею, кишкові гази і біль в животі.

5. Покращує сексуальну активність. Гвоздика діє як потужний афродизіак і як доповнення при лікуванні передчасної еякуляції.

Тому не нехтуйте використанням цих популярних спецій. Додавайте їх до своїх улюблених страв і будьте здоровими!

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