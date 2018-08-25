Що буде, якщо відмовитися від щоденного вживання кави

Відмова від звичної чашки кави, як стверджують вчені, може призвести до виникнення сильного головного болю.

Згідно з дослідженням, близько 90% дорослих починають свій день саме з чашки ароматного кофеїновмісного напою. Звичка пити каву вранці відмінно допомагає підбадьоритися після сну, але має свої негативні нюанси.

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Головний компонент напою викликає звикання. Як з'ясували фахівці Університету Монаша, відсутність такого щоденного стимулятора не кращим чином позначається на мозку, що вимагає звичну дозу.

Відмовившись від кави, людина може відчувати сильний головний біль. Він виникає через пасивність дофаміну та адреналіну, що активізуються при надходженні в організм напою, що бадьорить. Замість них до мозку надходить аденозин, який відповідає за втому та бажання відпочити. Щоб уникнути подібної "ломки" вчені радять поступово прибирати кави зі свого раціону.

При різкій відмові від ароматного напою людина деякий час може відчувати загальне нездужання. Не виключена також поява запаморочення, дратівливості, перепадів настрою, симптомів депресії. Однак всі ці негативні прояви зникнуть через один-два тижні.

Відмовившись від кави, можна схуднути, знизивши споживання калорій, що поступають в організм при додаванні цукру або вершків. Однак не варто забувати, що відсутність звичної дози кофеїну, може пробудити апетит, і тоді варто очікувати зворотного ефекту – зайвих кілограмів.

Без звичної чашки кави людина буде відчувати втому. І в цьому є свій "плюс" – вона зможе краще виспатися. Як показало дослідження, споживання кофеїну за 6 годин до сну порушує біологічний ритм. Крім того, відмова від кави дозволить зберегти білосніжну усмішку. Напій містить кислоту, що руйнує зубну емаль та викликає потемніння зубів.

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