Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит

Апетит може виникнути як з фізіологічних, так і з психологічних причин. Що робити, якщо хочеться зменшити потребу в їжі? Розповідаємо вам, як приборкати непомірний апетит!

Спосіб 1: почистити зуби

Як правило, чистка зубів або полоскання рота допоможе зменшити апетит. Це пов'язано з тим, що після цього будь-який шматок їжі буде здаватися неприємним на смак.

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Спосіб 2: випийте води або чай

За допомогою теплої води або трав'яного чаю можна істотно зменшити апетит. Робіть це протягом дня, але не замінюйте подібними напоями повноцінний прийом їжі.

Спосіб 3: вправи

Виконання аеробних або силових вправ допоможе зменшити апетит. Правда, потрібно бути обережними – є ймовірність компенсації втраченої енергії шляхом подальшого прийому їжі.

Спосіб 4: кава

Ковток кави здатний допомогти знизити апетит. Але такий метод працює не для всіх.

Спосіб 5: з'їжте суп

Об'ємна, але низькокалорійна їжа допоможе зменшити апетит. Ідеально в такій ситуації підходить суп. Велика частина цієї страви – вода, яка заповнить шлунок і створить видимість ситості. Але будьте обережнішими: може виникнути бажання з'їсти ще щось.

Спосіб 6: сон

Це не означає, що кожен раз, коли вам захотілося їсти, треба лягати спати. Просто потрібно як слід висипатися. Адже через недостатню кількість сну може виникнути зменшення рівня лептину в організмі. А це, в свою чергу, викликає апетит.

Спосіб 7: ніяких солодощів

Не потрібно включати в свій раціон багато солодкого і цукру. Адже саме це стає причиною ожиріння та гарантує різкий сплеск цукру в крові. Відповідно, апетит зростає з більшою силою.

Спосіб 8: харчові волокна

Це один з найефективніших способів зменшити апетит. Харчові волокна насичують на тривалий термін, а отже, і голоду ви не відчуєте дуже довго.

Спосіб 9: протеїн

Додавши у свій раціон більше протеїну, можна істотно зменшити апетит. річ у тім, що протеїн перетравлюється дуже повільно. До ідеальних джерел цього компонента можна віднести боби, горіхи, яйця, молочні продукти.

Спосіб 10: повільно жувати

Це останній корисний метод, що дозволяє знизити апетит. Організму потрібно близько 15-20 хвилин, щоб насититися. Тому не поспішайте, жуйте повільно, їжте невеликими порціями.

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