На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит
-
- 47
Апетит може виникнути як з фізіологічних, так і з психологічних причин. Що робити, якщо хочеться зменшити потребу в їжі? Розповідаємо вам, як приборкати непомірний апетит!
Спосіб 1: почистити зуби
Як правило, чистка зубів або полоскання рота допоможе зменшити апетит. Це пов'язано з тим, що після цього будь-який шматок їжі буде здаватися неприємним на смак.
І ще: Науковці наполегливо рекомендують не відмовлятися від заморожених овочів і фруктів
Спосіб 2: випийте води або чай
За допомогою теплої води або трав'яного чаю можна істотно зменшити апетит. Робіть це протягом дня, але не замінюйте подібними напоями повноцінний прийом їжі.
Спосіб 3: вправи
Виконання аеробних або силових вправ допоможе зменшити апетит. Правда, потрібно бути обережними – є ймовірність компенсації втраченої енергії шляхом подальшого прийому їжі.
Спосіб 4: кава
Ковток кави здатний допомогти знизити апетит. Але такий метод працює не для всіх.
Спосіб 5: з'їжте суп
Об'ємна, але низькокалорійна їжа допоможе зменшити апетит. Ідеально в такій ситуації підходить суп. Велика частина цієї страви – вода, яка заповнить шлунок і створить видимість ситості. Але будьте обережнішими: може виникнути бажання з'їсти ще щось.
Спосіб 6: сон
Це не означає, що кожен раз, коли вам захотілося їсти, треба лягати спати. Просто потрібно як слід висипатися. Адже через недостатню кількість сну може виникнути зменшення рівня лептину в організмі. А це, в свою чергу, викликає апетит.
Спосіб 7: ніяких солодощів
Не потрібно включати в свій раціон багато солодкого і цукру. Адже саме це стає причиною ожиріння та гарантує різкий сплеск цукру в крові. Відповідно, апетит зростає з більшою силою.
Спосіб 8: харчові волокна
Це один з найефективніших способів зменшити апетит. Харчові волокна насичують на тривалий термін, а отже, і голоду ви не відчуєте дуже довго.
Спосіб 9: протеїн
Додавши у свій раціон більше протеїну, можна істотно зменшити апетит. річ у тім, що протеїн перетравлюється дуже повільно. До ідеальних джерел цього компонента можна віднести боби, горіхи, яйця, молочні продукти.
Спосіб 10: повільно жувати
Це останній корисний метод, що дозволяє знизити апетит. Організму потрібно близько 15-20 хвилин, щоб насититися. Тому не поспішайте, жуйте повільно, їжте невеликими порціями.
Читайте також: Ось чому не варто пропускати обід
-
20:22Джоан Роулінг випустить чотири нових книги про Гаррі Поттера
-
19:49Робот з першої спроби відтворив Мону Лізу: відеофакт
-
19:23Каменських і Потап розбурхали мережу пристрасними обіймами: гаряче фото
-
18:52Tesla повертає безкоштовну зарядку для електрокарів Model S і Model X
-
18:31ТОТТЕНХЕМ – ЛІВЕРПУЛЬ онлайн трансляція: дивитися фінал Ліги чемпіонів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:20Гороскоп на 2 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Як Twitter впливає на успішність студентів
-
17:21Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
16:43Елтон Джон вразив зізнанням про секс з агентом КДБ
-
16:31Арнольд Шварценегер записав трек про своє життя: ефектне відео
-
16:14Науковці вразили своєю заявою, пов'язаною з вихованням дітей
-
16:00Місячний календар стрижок на червень 2019: коли стригти волосся
-
15:41Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на перших "живих" фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:29У Флоренції з'явиться пам'ятник Тарасу Шевченку
-
15:15Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит
-
14:59Зеленський показав рідкісний знімок з дружиною і дітьми
-
14:44Як сайти знайомств впливають на чоловіків: цікаве дослідження
-
14:30У США показали інтер'єр літака Судного дня
-
14:14Чотири важливі дати вашого спільного життя, які ти не маєш права забути
-
13:46Ну нарешті: Apple змінила ліміт завантаження файлів з мобільної мережі
-
13:17Як пережити спеку: прості та дієві поради
-
12:48Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів
-
12:15Ефектні матусі: як Джамала виховує свого сина, а Сніжана Бабкіна готується до появи дитини
-
18:20Гороскоп на 2 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Місячний календар стрижок на червень 2019: коли стригти волосся
-
15:15Ці способи допоможуть приборкати непомірний апетит
-
12:15Ефектні матусі: як Джамала виховує свого сина, а Сніжана Бабкіна готується до появи дитини
-
10:30З першим днем літа: картинки і листівки для привітання у 1 червня
-
08:32Тоттенхем – Ліверпуль: коли і де дивитися онлайн трансляцію фіналу ЛЧ
- 31 травня
-
23:15Холостяк 9: пост-шоу розкрило, чи разом Нікіта Добринін і переможниця Дарія Квіткова
-
21:40Анекдоти про блондинок: найкращі жарти про світловолосих жінок
-
18:55Нові фільми червня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
14:10Вгадай номінал купюри: ТЕСТ
-
12:15Безкоштовний сир у мишоловці: як покупців дурять винахідливі продавці
-
10:25Рок музика: найкрутіші нові пісні тижня, які варто почути
-
07:33Дієтологи розповіли, коли вівсянка заважає схудненню
- 30 травня
-
22:52Сексу не буде: науковці назвали новий несприятливий день
-
18:52Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні
-
16:21Відпочинок у Греції: 10 причин відвідати Афіни
-
12:155 книг про те, як керувати майбутнім
-
11:01Антитіла – Symphony: новий кліп та слова пісні
- 29 травня
-
21:15Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
-
18:5110 дурних запитань, які ти мріяв поставити тату майстрині
-
17:10Оля Полякова йде в політику і створює свою партію
-
14:15ТЕСТ: Перевір, що ти пам'ятаєш про популярну літературу
-
12:23ЗНО 2019 англійська мова: з'явилися правильні відповіді на тести
-
09:29Rammstein випустив кліп Ausländer із зізнанням у коханні (відео 18+)
-
07:15Яку погоду очікувати 29 травня в Україні