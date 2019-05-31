Ось чому не варто пропускати обід

Режим харчування, як і продукти, відіграє важливу роль для людей. Він впливає на стан органів системи травлення, самопочуття та масу тіла.

Мільйони людей страждають від проблем з травленням і стикаються з не найприємнішими діагнозами. Експерти вважають, що причини можуть критися в недотриманні режиму харчування.

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Їжа з великим глікемічним індексом сприяє зростанню в організмі швидких вуглеводів, а також жирів. В результаті порушується робота шлунково-кишкового тракту.

Люди, які пропускають обід або обідають неповноцінно, не можуть об'єктивно контролювати обсяги вечері. В результаті погіршується процес травлення, і можуть з'явитися зайві кілограми. Вчені радять харчуватися не менше трьох разів на день, адже сніданок, обід і вечерю однаково важливі для організму.

Порушити режим харчування можуть стресові ситуації і шкідливі вподобання в їжі. Також порушать режим жорсткі дієти, що передбачають повну відмову від деяких видів продуктів.

Важливо не забувати про правильне харчування під час відпустки, адже у цей період підвищується ймовірність, що режим порушиться.

Як вже було сказано на початку статті, вживані продукти теж мають значення. Крім правильного триразового режиму важливо вживати корисну їжу – рибу, свіжі овочі та фрукти, зелень, горіхи, бобові, цільнозернові продукти.

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