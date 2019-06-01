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Науковці наполегливо рекомендують не відмовлятися від заморожених овочів і фруктів

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Заморожування – найкращий спосіб зберігання продуктів - фото 1
Заморожування – найкращий спосіб зберігання продуктів

Заморожені дари природи можуть містити на 50% більше вітамінів і мінералів, у порівнянні зі свіжими продукти, купленими на ринку. Принаймні про це свідчить одне з останніх досліджень.

Учені з'ясували, що заморожені фрукти й овочі можуть бути кориснішими за свіжі, придбані у роздрібній торгівлі. Так вважають фахівці Інституту здоров'я рослин при Університеті штату Північна Кароліна.

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За словами дослідників, фрукти й овочі, призначені для заморозки, як правило збираються у період їх максимальної зрілості, і в них у цей момент міститься висока концентрація корисних нутрієнтів. Плоди, призначені для торгівлі у свіжому вигляді, часто збирають в нестиглому вигляді – це робиться з розрахунком на подальшу логістику: фрукти й овочі повинні витримати перевезення та зберігання. Вітамінів і мінералів в таких плодах менше, ніж у заморожених, констатують експерти.

Морожені овочі та фрукти можуть бути значно кориснішими - фото 331197

Зібрані на піку зрілості плоди для подальшого заморожування можуть містити на 10%-50% більше поживних речовин, ніж фрукти з ринку, – зазначають вчені.

Фахівці порадили самостійно готувати заморожену продукцію з літніх дарів природи. Вони підкреслили, що заморожування – найкращий спосіб зберегти в овочах і фруктах вітаміни та інші цінні мікроелементи, які проявляють свої корисні властивості і після розморожування.

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Джерело: CNN
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