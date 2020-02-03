Ці смаколики захистять від вірусів

Яким має бути харчування у сезон застуд та вірусів. Ці продукті смачні та корисні.

Німецький лікар-дієтолог Єва-Марія фон Брух розповіла, що недоїдання і неправильне харчування, яке призводить до надмірної ваги, можуть привести до погіршення захисної функції організму, зниження імунітету.

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За її словами, харчування має бути максимально збалансованим. У раціон необхідно включити шість продуктів, здатних захистити від інфекцій і бактерій. Це багата каротиноїдами морква, картопля, капуста, шпинат, а також риба, горіхи і насіння, в якому багато вітаміну Е, цинку, селену і міді.

Днями фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я з'ясували, що близько восьми з десяти людей у всьому світі можуть відчувати брак заліза у своєму організмі. Як цьому запобігти?

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