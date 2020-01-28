4 найкращі продукти для відновлення після тренування

Якщо ви ходите до спортзалу, то знаєте, що потрібно підтримувати водний баланс. Утім, цього недостатньо, аби відновитися після тренувань. Розповідаємо вам про 4 продукти, які дозволять вашому організму набратися сил та енергій після фізичних навантажень.

Додайте ці продукти до раціону після тренувань, аби отримати максимум результату від відвідування спортзалу.

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Передовсім, лікарі рекомендують їсти після тренувань. Бажано це робити у проміжку до трьох годин. Такий підхід дозволить не лише поповнити запаси енергій, а й надасть сил для нових звершень, якщо ви ходите до залу перед роботою.

Прагніть до співвідношення вуглеводів до білка 2: 1, оскільки білок найкраще засвоюється разом з вуглеводним супроводом, – підкреслює лікар Райан М. Грін.

Які ж продукти повинні бути у вашому раціоні?

Шпинат. Він містить велику кількість поживних речовин, які допомагають запобігти запаленню, включаючи вітаміни B, C і A. Якщо ви не любите шпинат, можете замінити його на інші овочі сімейства хрестоцвітих. Наприклад, броколі.

Шпинат надзвичайно корисний для ваших м'язів

Зелений чай. У жовтні 2018 року було встановлено, що чоловіки, які додавали 500 мг екстракту зеленого чаю, знижували маркери м'язового ушкодження, викликаного фізичними вправами. Це багате джерело антиоксидантів і поліфенолів, які допомагають регулювати окисне пошкодження, що виникає як під час тренувань, так і в повсякденному житті.

Банани. Ці смачні фрукти містять вуглеводи та калій, корисні для м'язів. Банани поповнюють запаси вуглеводів, які спалюються під час тренувань, водночас з калієм і електролітами, які виходять з організму через піт.

Запаси енергії можна поповнити за допомогою бананів

Вівсянка. Вона добре підходить для вживання після тренування, тому що її дуже легко і швидко приготувати. Дослідники зі Школи громадської охорони здоров'я імені Чана Гарвардського університету виявили, що люди, які щодня з'їдали 33 грами вівсянки, знизили ризик передчасної смерті на 9% у порівнянні з тими, хто не їв її взагалі.

А які продукти вибираєте ви для того, щоб відновитися після тренувань?

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