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Beyond Meat випустить штучну курятину для KFC

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Beyond Meat випустить штучну курятину для KFC - фото 1

Популярні ресторани швидкого харчування KFC стали першою мережею, для якої компанія-виробник "рослинного м'яса" Beyond Meat випустить штучну курятину. Компанія повідомила, що буде поставляти курятину на рослинній основі у кілька закладів фастфуду в Теннессі і Північній Кароліні.

Конкуренти KFC – McDonald's, Burger King і Dunkin Brands – прагнуть додати "штучне м'ясо" у своє меню, оскільки американці скорочують споживання тваринного білка. У той час як ці мережі закладів швидкого харчування вводять котлети з "свинини" чи "яловичини", KFC першою вирішила додати у своє меню "курку".

І ще: Які "шкідливі" продукти можна їсти і не перейматись

Beyond Meat випустить штучну курятину для KFC - фото 383189

Новий продукт виглядає як шматочок смаженої курки з витонченою текстурою, яка передає відчуття від споживання курятини. Курка на рослинній основі з'явиться в наступному місяці в десятках закладів у Нешвіллі (штат Теннессі) і в околицях Шарлотти (Північна Кароліна).

Виконавчий директор Beyond Meat Етан Браун уточнив, що при створенні продукту, що імітує м'ясо курки, дуже важливо домогтися волокнистої, схожої на м'язову, текстури, адже саме цього очікують люди, відкушуючи шматок курки.

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Джерело: reuters
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