Ці ознаки вказують на дефіцит заліза в організмі

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я з'ясували, що близько восьми з десяти людей у всьому світі можуть відчувати брак заліза у своєму організмі. Як цьому запобігти?

Нестача цього мінералу уповільнює роботу мозку і центральної нервової системи, що призводить до погіршення когнітивних здібностей.

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Постійна втома може сигналізувати про брак заліза в організмі, а також:

головний біль та запаморочення;

плутане дихання;

негативні зміни психічного здоров'я – підвищена тривожність, напади паніки, перепади настрою, депресія;

хворобливість в роті, набряклі слизові і язик;

сухе волосся і шкіра.

Причиною поганого стану волосся також може бути дефіцит заліза в організмі. Поповнити запас заліза в організмі можна, включивши у свій раціон такі продукти, як: молюски, сочевицю, білу квасолю, яловичу печінку, кеш'ю, нут, темний шоколад, шпинат, родзинки, тунець, гречку, томатний сік і печену картоплю.

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