Ці прості звички допомагають контролювати рівень цукру в крові

Підвищений цукор у крові може бути викликаний різними факторами. Головним нашим завданням є, звісно, його контроль, щоб не допустити повільного перетікання ситуації в небезпечний цукровий діабет.

Зібрали головні харчові звички, які потрібно використовувати, щоб уникнути стрибків цукру в крові та неприємних побічних ефектів, що їх супроводжують, пише menunedeli.

Це цікаво: Три способи позбутися залежності від солодкого

Ранні прийоми їжі. Дослідження показують, що люди, які споживають більше загальної кількості калорій раніше вдень, можуть краще контролювати рівень цукру в крові, ніж ті, хто споживає таку ж кількість калорій з більшим відсотком усунення пізніше вдень.

Менше вуглеводів. Слід повністю відмовитися від продуктів з високим вмістом вуглеводів, зокрема від білого хліба та різних злаків. Виняток становлять лише цілозерновий житній хліб, дикий неочищений рис, перловка та крупа кіноа.

Більше фруктів. Можна і навіть треба їсти фрукти, але: стиглі банани, манго, кавун, виноград та диню варто у цей період виключити з раціону. Друзями вам стануть: авокадо, цитрусові, зелені банани, несолодкі яблука, сливи, персики, абрикоси, груші та свіжі ягоди.

Ці прості звички допомагають контролювати рівень цукру в крові

І ще: Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку