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Ці прості звички допомагають контролювати рівень цукру в крові
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Підвищений цукор у крові може бути викликаний різними факторами. Головним нашим завданням є, звісно, його контроль, щоб не допустити повільного перетікання ситуації в небезпечний цукровий діабет.
Зібрали головні харчові звички, які потрібно використовувати, щоб уникнути стрибків цукру в крові та неприємних побічних ефектів, що їх супроводжують, пише menunedeli.
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Ранні прийоми їжі. Дослідження показують, що люди, які споживають більше загальної кількості калорій раніше вдень, можуть краще контролювати рівень цукру в крові, ніж ті, хто споживає таку ж кількість калорій з більшим відсотком усунення пізніше вдень.
Менше вуглеводів. Слід повністю відмовитися від продуктів з високим вмістом вуглеводів, зокрема від білого хліба та різних злаків. Виняток становлять лише цілозерновий житній хліб, дикий неочищений рис, перловка та крупа кіноа.
Більше фруктів. Можна і навіть треба їсти фрукти, але: стиглі банани, манго, кавун, виноград та диню варто у цей період виключити з раціону. Друзями вам стануть: авокадо, цитрусові, зелені банани, несолодкі яблука, сливи, персики, абрикоси, груші та свіжі ягоди.
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