Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення Alina Pash Євробачення

Ці прості звички допомагають контролювати рівень цукру в крові

  • 52
Корисне харчування - фото 1
Корисне харчування / myfoodcoach

Підвищений цукор у крові може бути викликаний різними факторами. Головним нашим завданням є, звісно, його контроль, щоб не допустити повільного перетікання ситуації в небезпечний цукровий діабет.

Зібрали головні харчові звички, які потрібно використовувати, щоб уникнути стрибків цукру в крові та неприємних побічних ефектів, що їх супроводжують, пише menunedeli.

Це цікаво: Три способи позбутися залежності від солодкого

Ранні прийоми їжі. Дослідження показують, що люди, які споживають більше загальної кількості калорій раніше вдень, можуть краще контролювати рівень цукру в крові, ніж ті, хто споживає таку ж кількість калорій з більшим відсотком усунення пізніше вдень.

Менше вуглеводів. Слід повністю відмовитися від продуктів з високим вмістом вуглеводів, зокрема від білого хліба та різних злаків. Виняток становлять лише цілозерновий житній хліб, дикий неочищений рис, перловка та крупа кіноа.

Більше фруктів. Можна і навіть треба їсти фрукти, але: стиглі банани, манго, кавун, виноград та диню варто у цей період виключити з раціону. Друзями вам стануть: авокадо, цитрусові, зелені банани, несолодкі яблука, сливи, персики, абрикоси, груші та свіжі ягоди.

Ці прості звички допомагають контролювати рівень цукру в крові- фото 497174
Ці прості звички допомагають контролювати рівень цукру в крові

І ще: Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку

пропозиції партнерів
Новини