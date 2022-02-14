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Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку

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Запіканка - фото 1
Запіканка / instagram

Повітряна запіканка з суперрозрізом, криниця вітамінів! Запіканка з таким чарівним візерунком і життєствердним кольором припаде до смаку усім.

Радимо приготувати запіканку з гарбузом під назвою Зебра. А за 40 хвилин, поки вона випікатиметься, ви встигнете зайнятися ранковими ритуалами, пише delo-vcusa.

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Інгредієнти:

  • Сир від 5% 450 г
  • Яйця 2 шт.
  • Сметана 10% 100 г
  • Кукурудзяний крохмаль 1 ст.л
  • Цукор або підсолоджувач
  • Мак (за бажанням) 2 ст.л
  • Ваніль
  • Гарбузове пюре 500 г
  • Яйця 2 шт.
  • Кукурудзяний крохмаль 2 ст.л
  • Цукор або підсолоджувач
  • Цедра одного апельсину

Як приготувати:

  1. Збийте блендером усі інгредієнти для сирного шару
  2. Натріть цедру апельсина на дрібній тертці
  3. Змішайте віночком інгредієнти для гарбузового шару
  4. Викладіть по 1-2 столові ложки кожного шару у форму, у довільному порядку
  5. Поставте в духовку за температури 180 градусів на 40-50 хвилин

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