Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку

Повітряна запіканка з суперрозрізом, криниця вітамінів! Запіканка з таким чарівним візерунком і життєствердним кольором припаде до смаку усім.

Радимо приготувати запіканку з гарбузом під назвою Зебра. А за 40 хвилин, поки вона випікатиметься, ви встигнете зайнятися ранковими ритуалами, пише delo-vcusa.

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Інгредієнти:

Сир від 5% 450 г

Яйця 2 шт.

Сметана 10% 100 г

Кукурудзяний крохмаль 1 ст.л

Цукор або підсолоджувач

Мак (за бажанням) 2 ст.л

Ваніль

Гарбузове пюре 500 г

Яйця 2 шт.

Кукурудзяний крохмаль 2 ст.л

Цукор або підсолоджувач

Цедра одного апельсину

Як приготувати:

Збийте блендером усі інгредієнти для сирного шару Натріть цедру апельсина на дрібній тертці Змішайте віночком інгредієнти для гарбузового шару Викладіть по 1-2 столові ложки кожного шару у форму, у довільному порядку Поставте в духовку за температури 180 градусів на 40-50 хвилин

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