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Три способи позбутися залежності від солодкого
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Любов до солодкого нещадна. Розповідаємо як перемогти цю залежність.
Вибір харчування без цукру – правильний, особливо якщо у вас є хронічне захворювання, пише marieclaire.
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Питання гормонів
Вирішальну роль у потягу до солодкого грають гормони грелін, лептин та інсулін. Приведіть їх у норму, і ви перестанете впадати в непритомність у пошуках печивка.
Пошук альтернатив
Відмовитися в одну мить від солодкого складно, але варто вдатися до перевіреного способу, пошуку альтернатив, і життя одразу стане кращим і здоровішим. Замість того, щоб зациклюватися на цукрі, спробуйте додати до свого раціону солодкі овочі та спеції.
Здорове заохочення
Замість того, щоб балувати себе солодощами, заохочуйте себе більш цінним задоволенням. Часто потяг до солодкого виникає, коли вам нудно чи самотньо. Складіть свій список нагород, наприклад: послухати улюблену музику, зателефонувати другові, почухати кота, подрімати, переглянути трейлери до нових добірок фільмів.
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