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Ці продукти категорично не можна їсти чоловікам
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Науковці переконані, що погіршення фертильності та ризики безпліддя у чоловіків безпосередньо пов'язані з їхнім раціоном харчування. Зокрема, вони наголосили на тому, від яких продуктів представникам сильної половини людства слід відмовитися!
З'ясувалося, що у чоловіка, які їдять багато чіпсів, піци та інших перероблених продуктів, відбуваються негативні зміни репродуктивної функції. За твердженням учених Гарвардського університету, у сильної половини людства знижується кількість і життєздатність сперматозоїдів.
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Під час дослідження були проаналізовано зразки сперми 3000 чоловіків у віці від 19 років. У представників сильної половини людства, які зловживали так званою шкідливою їжею, було на 20 млн сперматозоїдів менше, ніж у тих, хто дотримувався здорового харчування у раціоні. Фахівці пояснили, що це призвело до погіршення фертильності та ризику безпліддя.
Крім цих проблем, за словами вчених, фастфуд і солодкі напої в раціоні у чоловіків ведуть ще й до ожиріння, а також діабету. Тим часом дослідники запевняють – повернення до здорового способу життя допоможе запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям, у тому числі і з репродуктивною функцією.
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