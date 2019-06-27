Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Ці продукти категорично не можна їсти чоловікам

  • 31
Ці продукти можуть вплинути на чоловічу фертильність - фото 1
Ці продукти можуть вплинути на чоловічу фертильність

Науковці переконані, що погіршення фертильності та ризики безпліддя у чоловіків безпосередньо пов'язані з їхнім раціоном харчування. Зокрема, вони наголосили на тому, від яких продуктів представникам сильної половини людства слід відмовитися!

З'ясувалося, що у чоловіка, які їдять багато чіпсів, піци та інших перероблених продуктів, відбуваються негативні зміни репродуктивної функції. За твердженням учених Гарвардського університету, у сильної половини людства знижується кількість і життєздатність сперматозоїдів.

Актуально: Науковці розповіли, чим загрожує дефіцит вітаміну D для здоров'я чоловіків

Під час дослідження були проаналізовано зразки сперми 3000 чоловіків у віці від 19 років. У представників сильної половини людства, які зловживали так званою шкідливою ​​їжею, було на 20 млн сперматозоїдів менше, ніж у тих, хто дотримувався здорового харчування у раціоні. Фахівці пояснили, що це призвело до погіршення фертильності та ризику безпліддя.

Зловживання фастфудом може стати причиною проблем з потенцією - фото 336945

Крім цих проблем, за словами вчених, фастфуд і солодкі напої в раціоні у чоловіків ведуть ще й до ожиріння, а також діабету. Тим часом дослідники запевняють – повернення до здорового способу життя допоможе запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям, у тому числі і з репродуктивною функцією.

Читайте також: Не оргазм: науковці розповіли, що найважливіше в сексі

Джерело: Independent
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 71809
Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
  • 25 червня, 16:23
  • 1518
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1565926
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука