Науковці розповіли, чим загрожує дефіцит вітаміну D для здоров'я чоловіків

Якщо ви не дуже любите сонячні ванни, то ми маємо не вельми приємну новину. Виявилося, що чоловіки, у крові яких недостатньо вітаміну D, мають менше сперматозоїдів, які, до того ж, відрізняються меншою рухливістю.

Чоловікам, які відчувають проблеми із зачаттям через низьку якість сперми, може допомогти знахідка данських учених, які виявили, що на стан чоловічого сім'я впливає рівень вітаміну D в їх організмі.

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Згідно з даними, отриманими у дослідженні вчених з Університету Копенгагена, дефіцит вітаміну D у чоловіків корелює зі зниженням швидкості руху сперматозоїдів, а також зі зменшенням їх чисельності в еякуляті. Таку закономірність вони виявили, аналізуючи дані 300 здорових чоловіків.

Ми з'ясували, що чоловіки, в сироватці крові яких було недостатньо вітаміну D, мали менше рухливих сперматозоїдів. У свою чергу активований вітамін D дозволяв збільшити швидкість їх руху, – повідомили дослідники.

Цікаво, що данських фахівці для поліпшення якості сперми завдяки вітаміну D порекомендували НЕ прийом добавок з ним, а – сонячні ванни. Зокрема, за їхніми словами, достатньо перебувати на сонці 15-20 хвилин.

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