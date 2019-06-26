Не оргазм: науковці розповіли, що найважливіше в сексі

Фільми для дорослих вчать нас, що секс – це про швидке та пристрасне роздягання, а також про оргазм, який відбувається завжди. Втім, те, що ми бачимо з екранів, – мало схоже на реальне життя. Розповідаємо вам, що ж є найважливішим у сексі?

Передовсім потрібно навчитися не зосереджуватися лише на результаті. Така концентрація може завадити нам отримувати задоволення від процесу, а також негативно впливати на наше самопочуття, якщо щось пішло не так.

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Воно й не дивно, адже людська фізіологія – справа надзвичайно складна. Іноді дійти до логічного кінця не можете ви, а іноді – вона. То чи варто на цьому зациклюватися? Зовсім ні!

Науковці проводять низку досліджень, аби пересвідчитися, що оргазм – не вершина задоволення. За даними видання Psychology Today, лише 25% жінок регулярно досягають оргазму під час сексу. У чоловіків статистика теж не блискуча: майже 26% представників сильної половини людства у віці до 40 років бодай раз стикалася з тим, що не могла еякулювати.

Зосередьтесь на процесі, а не на оргазмі

Утім, засмучуватися не слід, адже секс – це не про можливість кінчити. Це можливість досягти інтимної близькості з партнером. Тому не варто концентруватися лише на фіналі процесу. Віддайтесь сповна самому заняттю коханням, а не останнім миттєвостям, які чомусь асоціюються у всіх з блаженством.

Що ж робити, аби секс приносив якомога більше задоволення? Читайте далі:

Не забувайте про прелюдію

Звичайно ж, якщо мова йде про бурхливий спонтанний секс, – думати над прелюдією не слід. Однак, якщо у вас достатньо часу – приділіть частину його "розігріву", який допоможе отримати максимум задоволення від самого процесу. До слова, чим більше часу ви приділите прелюдії, тим спекотнішим буде ваш секс!

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Не соромтесь говорити про секс

Та й узагалі не варто соромитися говорити. Якщо вас щось бентежить або приносить дискомфорт – кажіть. Якщо хочете щось поміняти – кажіть. Якщо хочете швидше/сильніше/глибше – кажіть. Головне під час сексу – не боятися говорити, якщо щось не так або ви чогось хочете!

Не соромтесь ділитися бажаннями

Оргазм не надважливий

Не потрібно дивуватися, робити максимально круглі очі. Просто змиріться з тим фактом, що оргазм – не єдине приємне відчуття, яке ви можете випробувати під час сексу. Для того, щоб не страждати під час намагань доставити їй якомога більше задоволення, потрібно не боятися запитувати її, що ви можете зробити для того, щоб вона отримала більше задоволення. Те ж стосується вас: не слід годинами задовольняти її, відкладаючи фініш. Іноді достатньо зробити перерву, аби продовжити процес через певний проміжок часу.

Не зупиняйтесь після оргазму

Секс не повинен закінчуватися на оргазмі. Забудьте про різке зістрибування з ліжка та перегони до ванної кімнати. Дозвольте вашим тілам розслабитися. Можете поговорити трішечки, щоб перевести дух.

Загалом, не забувайте, що секс – приємний процес, який повинен приносити задоволення вам обом! Кохайтеся та кохайте, а також не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ ;)

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