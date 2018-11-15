Ці ознаки свідчать, що ваші стосунки справді міцні

Мрієте про вічну любов? Тоді обов'язково дізнайтеся, чи є майбутнє у ваших стосунків! Зібрали для вас головні ознаки, які допоможуть визначити, як довго ви будете з партнером разом.

Перевірте, чи ці ознаки характеризують ваші стосунки. Якщо вам не притаманна хоча б половина з цих речей – задумайтеся. Можливо, вам слід щось змінити, аби зберегти любов.

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1. Ви весело проводите час разом

Якщо вам весело разом навіть тоді, коли ви нічого не робите – це ознака ідеальних стосунків. Таке трапляється тільки тоді, коли обидві людини задоволені своїм партнером.

2. Ви підтримуєте один одного

У всіх стосунках трапляються проблеми. Але тільки ті, хто завжди підтримує один одного, зможуть залишитися разом надовго. Це стосується підтримки у всіх сферах життя: робота, навчання, взаємини з друзями і колегами, хобі.

3. Друзі вашої половинки – ваші друзі

Недавні дослідження показують, що якщо партнер знайомить вас зі своїми друзями – це допомагає будувати тісніші стосунки. Обидва партнери повинні знати друзів своєї половинки, проводити час разом великою компанією.

Проводьте час разом

4. Ви багато цілуєтеся

Поцілунки – найприкметніша риса всіх романтичних стосунків. Згодом важливість поцілунку значно зростає. Чим більше ви цілуєтеся, тим довше триватимуть ваші стосунки.

5. Ви вмієте розсмішити один одного

Сміх не тільки продовжує життя, але і зміцнює стосунки. Крім того, він допомагає впоратися з напруженістю, депресією, занепокоєнням і безліччю інших проблем. Так що смійтеся разом на здоров'я!

6. Ви поважаєте один одного

Повага – головна основа всіх стосунків. Ви повинні цінувати один одного та проведений разом час. Без поваги любов руйнується під тиском різних образ.

Поважайте один одного

7. Ви вдячні один одному

Пари, які завжди щиро говорять про свої почуття, мають щасливі стосунки. Якщо ви вдячні своєму партнеру за щось – обов'язково скажіть про це, якщо ви навпаки причаїли образу – не тримайте цього в собі, а відверто обговоріть проблему.

8. Ви обіймаєтеся, коли спите

Ну яка любов без обіймів? І це доведено науково: пари, які сплять, притулившись один до одного, – з більшою ймовірністю будуть щасливі.

Будьте щасливі разом

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