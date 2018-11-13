Найкращі татусі за знаком Зодіаку

Які чоловіки – найкращі татусі, згідно зі знаками Зодіаку.

Рак: турботливий татусь

Відкриває рейтинг найкращих татусів Рак. Для представників цього знака сім'я і діти – найвища цінність. Він із задоволенням виконує роль дбайливого глави сімейства. Батько-Рак вміє віртуозно міняти підгузки, варити кашу, прати забруднений одяг. Діти отримують від тата-Рака максимум ніжності, турботи, чуйності.

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Рак розуміє потреби дітей, уважно вислуховує найфантастичніші мрії, не називає їх дурістю. Вміє заспокоїти примхливу дитину і втішити скривджену.

Діва: педантичний татусь

Тато-Діва до батьківства ставиться дуже серйозно. Особливо до матеріального забезпечення дітей: у його нащадків має бути все найкраще. До розвитку дитини підходить грунтовно: ще до народження малюка прочитає купу спеціальної літератури, складе детальний план виховання, починаючи з першого годування і до закінчення університету. Любить довгі повчання з цитатами відомих людей. Заохочує старанне навчання, інтелектуальні заняття: читання, гру в шахи. Приділяє увагу фізичному розвитку дитини.

Козеріг: спокійний татусь

Козеріг відрізняється непохитним спокоєм: його важко вивести з себе дитячим криком о 3 годині ночі, у нього чудово вийде заспокоїти малюка. Татові Козерогу властиве розумне і доброзичливе спілкування з дітьми, він знаходить ідеальний баланс вимогливості і розуміння. Уважно ставиться до дитячих проблем, але без зайвої опіки. Дає дитині можливість реалізувати себе, самостійно добитися чогось, при цьому контролюючи ситуацію. Козеріг може здатися емоційно холодним, суворим і сухим батьком. Він рідко бавиться з дітьми, але потім стане для них справжньою опорою.

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