Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Як зберегти романтику на початку стосунків

  • 62
Як зберегти романтику на початку стосунків - фото 1
Як зберегти романтику на початку стосунків

Психологи дали просту пораду, як продовжити романтичний період на початку стосунків.

Експерт Скотт Керролл провів дослідження, які допомогли зрозуміти, як втримати романтичні стосунки якомога довше. Він пояснив, що на закоханість викликає у людей бажання бачитись якомога частіше і бути поряд майже весь час. Саме це і може швидко вбити всю романтику та трепетність зустрічей.

І ще: Три найпоширеніші помилки у стосунках

Психолог пояснює, що часті побачення не лише підсилюють почуття, а й пришвидшують ідеальний романтичний період, що впливає на подальший розвиток стосунків. Тому Керролл радить відмовитись від щоденних зустрічей, адже це може захистити майбутнє пари та зміцнити його.

Також експерти пояснюють, що активні зустрічі на старті стосунків прискорюють і інтимну близькість через ілюзію тісного зв'язку. У той же час справжня впевненість та наближеність до людини з'являється за місяці і навіть роки стосунків. Тому психологи радять з обережністю ставитись до потенційних партнерів особливо тим, хто схильний сприймати все близько до серця.

Як зберегти романтику на початку стосунків - фото 287625
Як зберегти романтику на початку стосунків

Читайте також: Найкращий сім'янин за знаком Зодіаку – хто він?

Джерело: zdorovia.com.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5896
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1474
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Психологія