Ці ознаки свідчать про те, що потрібно НЕГАЙНО поміняти матрац

Після важкого робочого дня так і хочеться впасти у ліжко, щоб бодай трішки відпочити. Втім, не завжди один із основних предметів спальні може принести бажаний релакс. Розповідаємо, що свідчить про те, що матрац потрібно поміняти, і на що звернути увагу.

Ви не висипаєтесь

Ви спите як слід, належну кількість годин, однак вранці все одно відчуваєте невелику втому. Це може виникнути з різних причин, але найчастішою є те, що у вас незручний матрац. Швидше за все, він перестав відповідати вашим потребам, не дозволяє розслабитися так, як потрібно тілу для повного комфорту та зручності. В результаті ви постійно обертаєтесь, часто прокидаєтеся та перебуваєте в напрузі.

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Алергія

Якщо після сну у вас весь час закладає ніс і сверблять очі, то мова може йти про алергічні реакції. Проблема може критися в матраці, який потребує заміни. Річ у тім, що проводячи чимало часу на ліжку, людина залишає там частки відмерлих клітин і велику кількість виділень, які виробляють сальні залози. А подібні продукти життєдіяльності позитивно впливають на розвиток пилових кліщів, які у свою чергу викликають сильну алергію.

Забруднення

Матрац накопичує в собі піт, клітини шкіри та пил, які вбираються в матеріал. А якщо вдома є тварини, то накопичується і шерсть, і шкірне сало. Все це перетворює ліжко на розсадник шкідливих бактерій, відповідно, потрібно своєчасна заміна матраца.

Біль у шиї та спині

Дуже часто у людини починає боліти шия і спина. Хтось списує це на втому, інші ж розуміють, що проблема полягає саме у матраці. Можливо, він просто не підходить для вашого тіла. Не потрібно терпіти біль, а варто вчасно міняти матрац. В ідеалі він не повинен бути занадто м'яким, занадто жорстким, а повинен приймати форму тіла і швидко вирівнюватися.

Наявність ям

Якщо на матраці почали проявлятися ями, виступати пружини, то це вірна ознака того, що його слід міняти. При цьому абсолютно неважливо, скільки часу він встиг прослужити.

Скрип і шум

Матрац може видавати шуми і скрипи при натисненні. Це говорить про те, що він потребує заміни. Найчастіше таке трапляється при тривалому використанні матраца або перевищенні допустимої ваги. Не варто терпіти шуми, а краще відразу поїхати до крамниці й обрати матрац на якісніший.

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