На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці ознаки свідчать про те, що потрібно НЕГАЙНО поміняти матрац
-
- 42
Після важкого робочого дня так і хочеться впасти у ліжко, щоб бодай трішки відпочити. Втім, не завжди один із основних предметів спальні може принести бажаний релакс. Розповідаємо, що свідчить про те, що матрац потрібно поміняти, і на що звернути увагу.
Ви не висипаєтесь
Ви спите як слід, належну кількість годин, однак вранці все одно відчуваєте невелику втому. Це може виникнути з різних причин, але найчастішою є те, що у вас незручний матрац. Швидше за все, він перестав відповідати вашим потребам, не дозволяє розслабитися так, як потрібно тілу для повного комфорту та зручності. В результаті ви постійно обертаєтесь, часто прокидаєтеся та перебуваєте в напрузі.
І ще: Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
Алергія
Якщо після сну у вас весь час закладає ніс і сверблять очі, то мова може йти про алергічні реакції. Проблема може критися в матраці, який потребує заміни. Річ у тім, що проводячи чимало часу на ліжку, людина залишає там частки відмерлих клітин і велику кількість виділень, які виробляють сальні залози. А подібні продукти життєдіяльності позитивно впливають на розвиток пилових кліщів, які у свою чергу викликають сильну алергію.
Забруднення
Матрац накопичує в собі піт, клітини шкіри та пил, які вбираються в матеріал. А якщо вдома є тварини, то накопичується і шерсть, і шкірне сало. Все це перетворює ліжко на розсадник шкідливих бактерій, відповідно, потрібно своєчасна заміна матраца.
Біль у шиї та спині
Дуже часто у людини починає боліти шия і спина. Хтось списує це на втому, інші ж розуміють, що проблема полягає саме у матраці. Можливо, він просто не підходить для вашого тіла. Не потрібно терпіти біль, а варто вчасно міняти матрац. В ідеалі він не повинен бути занадто м'яким, занадто жорстким, а повинен приймати форму тіла і швидко вирівнюватися.
Наявність ям
Якщо на матраці почали проявлятися ями, виступати пружини, то це вірна ознака того, що його слід міняти. При цьому абсолютно неважливо, скільки часу він встиг прослужити.
Скрип і шум
Матрац може видавати шуми і скрипи при натисненні. Це говорить про те, що він потребує заміни. Найчастіше таке трапляється при тривалому використанні матраца або перевищенні допустимої ваги. Не варто терпіти шуми, а краще відразу поїхати до крамниці й обрати матрац на якісніший.
Читайте також: Як пережити спеку: прості та дієві поради
-
19:54Audi показала гібридний дизельний кросовер SQ8
-
19:36Науковці назвали несподівану користь безалкогольних напоїв
-
19:15Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)
-
18:47Google виправить головний недолік ширококутних камер смартфонів
-
18:21Медики розповіли, яким має бути раціон влітку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:50Ці ознаки свідчать про те, що потрібно НЕГАЙНО поміняти матрац
-
17:24Звучить не дуже, але ці два запахи позитивно впливають на пам'ять
-
16:52Справжня рідкість: на аукціоні продадуть кемпер Porsche
-
16:34Гороскоп на 24 червня 2019: Тельцям і Левам сьогодні пощастить
-
16:12Психологи з'ясували, чи є шанс повернути загублений гаманець
-
15:55Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото
-
15:32Перший смартфон лінійки Xiaomi CC показали на реальних фотографіях
-
15:19Колишній ведучий Євробачення йде в політику від Слуги народу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:55Як підготуватись до понеділка: три прості поради
-
14:27Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 червня 2018 для знаків Зодіаку
-
13:51Як у Володарі Перснів: вид зі шкільного поля підкорив мережу
-
13:22У Нідерландах бджоли захопили машину: фотофакт
-
12:53Медики нагадали про головне правило безпечного пікніка
-
12:24Ремонт недорого: як Ломаченко розвеселив фанатів
-
11:51Зваблива Міс Всесвіт 2012 захопила пляжними фото (18+)
-
11:26Чому морозиво варто їсти регулярно: несподіване відкриття
-
10:50Чекав на це 8 років: турботливий татусь розвеселив мережу
-
10:27Найкращі пісні за тиждень: ідеальний плейлист для вихідних
-
19:15Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)
-
17:50Ці ознаки свідчать про те, що потрібно НЕГАЙНО поміняти матрац
-
14:55Як підготуватись до понеділка: три прості поради
-
12:53Медики нагадали про головне правило безпечного пікніка
-
10:27Найкращі пісні за тиждень: ідеальний плейлист для вихідних
-
08:55Експерти склали рейтинг якісних автомобілів
- 22 червня
-
21:2223 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:24Гороскоп на 23 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:55З якого віку дітям обов'язково носити сонцезахисні окуляри
-
11:26Найкращий рок тижня: плейлист крутої музики
-
09:31Яку погоду очікувати 22 червня: точний прогноз по містах
- 21 червня
-
20:0015 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз
-
17:41Чорнобиль сьогодні: Netflix показав унікальні кадри відродження флори і фауни
-
16:10Такими Друзів ви ще не бачили: раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу
-
14:21Coca-Cola, Maggi, Milky Way та інша легендарна реклама з 90-х
-
13:02Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс
-
10:24Анекдоти про відпочинок "все включено": веселі жарти про олінклюзив
-
07:15День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 21 червня
- 20 червня
-
21:1121 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:45В Україні посилять ліміти на закордонні посилки: як розрахувати вартість
-
18:04Як це працює: 5 мотиваційних книг про досягнення успіху
-
16:45Страви з кабачків: смачні і швидкі рецепти приготування у фото
-
16:00Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
-
14:27Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки
-
11:22Ось як готувати капустяний квас вдома: легкий рецепт реджувелака