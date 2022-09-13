Ці дві помилки повсякденного життя шкодять здоров'ю суглобів

Біль в суглобах виникає не тільки через навантаження або погоду. Люди середнього віку схильні до захворювання на артрит, якщо вони з більшою інтенсивністю займаються фізичними вправами.

Не можна заперечувати той факт, що суглоби відчувають величезне навантаження і особливо сильно схильні до пошкоджень з плином часу. Ось чому так важливо уникати помилок, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю, пише aif.

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Часті інтенсивні тренування

Часте повторення одних і тих самих рухів зношує суглоби. Багато тренувань надзвичайно шкідливі для них, а також для суглобових хрящів і зв'язок. Перевантаження збільшує ризик передчасного зносу природних "шарнірів", запалення і різних хворобливих станів. Ось чому сертифіковані тренери рекомендують за можливості міняти режим вправ, щоб уникнути травм і підтримувати рух суглобів в різних напрямках.

Куріння

Ця шкідлива звичка є страшною залежністю для нормального стану суглобів. Людина, що курить піддається утворенню великої кількості захворювань суглобів. Ступінь ризику аутоімунних захворювань суглобів обумовлена ​​кількістю викурених за день сигарет. До того ж ризик збільшується, коли ревматоїдний артрит спадково схильний. При курінні можливість його прояву збільшується в сім з половиною разів.

Біль у суглобах

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