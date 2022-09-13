Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Ці дві помилки повсякденного життя шкодять здоров'ю суглобів

  • 239
Тренування - фото 1
Тренування / grand-prix.ua

Біль в суглобах виникає не тільки через навантаження або погоду. Люди середнього віку схильні до захворювання на артрит, якщо вони з більшою інтенсивністю займаються фізичними вправами.

Не можна заперечувати той факт, що суглоби відчувають величезне навантаження і особливо сильно схильні до пошкоджень з плином часу. Ось чому так важливо уникати помилок, які можуть зашкодити їхньому здоров'ю, пише aif.

І ще: Біологи назвали причину, чому нас тягне випити алкоголь

Часті інтенсивні тренування

Часте повторення одних і тих самих рухів зношує суглоби. Багато тренувань надзвичайно шкідливі для них, а також для суглобових хрящів і зв'язок. Перевантаження збільшує ризик передчасного зносу природних "шарнірів", запалення і різних хворобливих станів. Ось чому сертифіковані тренери рекомендують за можливості міняти режим вправ, щоб уникнути травм і підтримувати рух суглобів в різних напрямках.

Куріння

Ця шкідлива звичка є страшною залежністю для нормального стану суглобів. Людина, що курить піддається утворенню великої кількості захворювань суглобів. Ступінь ризику аутоімунних захворювань суглобів обумовлена ​​кількістю викурених за день сигарет. До того ж ризик збільшується, коли ревматоїдний артрит спадково схильний. При курінні можливість його прояву збільшується в сім з половиною разів.

Біль у суглобах- фото 473975
Біль у суглобах

Це цікаво: Ця дієта – лідер зі сприяння продовженню життя

пропозиції партнерів
Новини