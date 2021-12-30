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Біологи назвали причину, чому нас тягне випити алкоголь

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Чому нас тягне випити алкоголь - фото 1
Чому нас тягне випити алкоголь / unsplash

Науковці знайшли у головному мозку групу нервових клітин, які відповідають за прийняття рішень про вживання алкоголю. Біологи зі Швеції провели дослідження на тваринах, які були схильні до вживання спиртного.

Як пише Science Advances, у своїй науковій роботі дослідники вивчали нейронні сигнали мозку. Спершу піддослідним щурам видавали спиртне при натисканні на певну кнопку. Потім разом з подачею алкоголю щури отримували удар струмом. Однак близько третини щурів продовжували тиснути на кнопку, попри розряди електрикою.

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Біологи пояснили, що знайшли невелику ділянку нервових клітин у мозку, яка активізувалася перед натисканням на кнопку. Ці клітини, розташовані у миндалеподібному тілі їхнього мозку, визначали різницю між умінням обмежувати себе і нездатністю зупинитися.

Ми не уявляли, що така невелика група нервових клітин може нести настільки вирішальну роль в поведінці, – розповів професор психіатрії з Університету Лінчепінга Маркус Хайліг.

Біологи назвали причину, чому нас тягне випити алкоголь - фото 473080

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