Чотири продукти, які допомагають налагодити пам'ять

Щоб організм отримував всі необхідні йому корисні речовини, потрібно добре харчуватися. Пропонуємо вам добірку продуктів, які корисні для здоров'я загалом та для роботи мозку зокрема.

Для поліпшення роботи мозку важливо вибирати якісні органічні та, найголовніше, свіжі продукти харчування. При цьому не можна забувати і про чисту питну воду, пише korzinka.

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Крупи. Важливе харчування для мозку – продукти, що містять лецитин: пророщене зерно, бобові, вівсяна та ячна крупи, білокачанна капуста та свіжий апельсиновий сік.

Яйця. Зокрема яєчний жовток. Крім білків та вітамінів, у ньому є особлива речовина під назвою холін, яка також покращує пам'ять.

Цитрусові. Вони містяться як антиоксиданти, а й залізо, необхідні для нормального функціонування мозку.

Какао та чорний шоколад. У бобах какао містяться флавоноїди (природні антиоксиданти), які корисні для кровообігу та роботи мозку. Крім того, невелика кількість какао та шоколаду допомагає покращити настрій. Примітка: це стосується лише чорного шоколаду з вмістом какао, тому що в білому шоколаді какао не міститься.

Продукти, які допомагають налагодити пам'ять

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