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Чотири ознаки ослаблення імунітету восени

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Осінь - фото 1
Осінь / donat

Найчастіше простудні захворювання виникають як під впливом вірусів, так і бактерій, тобто мають змішану природу. На те, що ми частіше хворіємо восени і взимку впливають кілька причин.

Люди часто стикаються не тільки з епідеміями грипу та застудою, але і зі швидкою стомлюваністю, сонливістю, а також погіршенням стану шкіри, нігтів і волосся. Чому восени знижується імунітет і починаються вірусні епідемії? Про це пише sunderlandecho.

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Імунна система захищає нас від зовнішніх і внутрішніх ворогів: вірусів, бактерій, грибків і дефектних клітин, які можуть стати основою злоякісних пухлин. Все це відбувається за допомогою складних і не до кінця вивчених механізмів, тому самостійно втручатися в її роботу небезпечно для здоров'я. При цьому ігнорувати тривало наявні симптоми не менш небезпечно.

Погіршення пам'яті. Неочевидна ознака зниження імунітету восени – забудькуватість. За цим може ховатися погана робота щитовидної залози, через яку знижується швидкість реакцій.

Герпес. Слабкий імунітет не здатний повноцінно пригнічувати вірус, і герпес активізується.

Алергія. Частий прояв алергічних реакцій також свідчить про погану опірності організму негативним зовнішнім факторам.

Сухість в носі. Опалення приміщень робить повітря більш сухим, і слизова оболонка носа стає більш сприйнятливою до дії вірусів.

Опалення- фото 482017
Опалення

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