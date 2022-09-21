На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому варто відмовитись від пізньої вечері: науковці шокували наслідками
-
- 114
Для багатьох людей дуже пізня вечеря є частиною життя, адже між роботою та домашніми справами вона часто відходить на другий план. Але краще не зловживати нічною трапезою, бо наслідки значно гірші, ніж чимало хто припускає.
Науковці з Барселонського інституту глобального здоров'я дійшли до висновку, що надто пізня вечеря дуже негативно впливає на стан здоров'я. І йдеться не лише про проблеми зі сном та появу зайвої ваги. Виявилось, що ті, хто регулярно їсть після 21:00 та не має хоча б 2-годинної перерви між трапезою та сном, мають на 25% вищі ризики захворіти на рак, ніж інші, пише The Sun.
І ще: Як наш мозок реагує на зневоднення: несподівані ознаки
Річ у тому, що ввечері метаболізм починає сповільнювати, а їжа знову його пришвидшує. Це позначається на внутрішньому годиннику організму (циркадному ритмі), через що й підіймаються шанси розвитку раку молочної залози та простати. Попередні дослідження показали, що харчування, яке не відповідає вашому циркадному ритму, може загрожувати появі діабету, надмірної ваги та серцевих захворювань.
Іспанські дослідники проаналізували дієту та спосіб життя 621 пацієнта з раком передміхурової залози, 1205 людей з раком молочної залози та 2193 людей, у яких не було жодних онкозахворювань. Саме це дозволило простежити паралель між пізніми вечерями та розвитком хвороб. А от ті, хто все ж мав мінімум 2 та більше годин перерви між їжею та сном, мали на 20% нижчі шанси на появу раку.
Чимало досліджень щодо раціону та раку звертають увагу і на те, як їжа може зменшити або збільшити ваші шанси на розвиток цієї смертельної недуги. Нещодавно науковці виявили, що вживання вуглеводів, наприклад, випічки, підвищує ймовірність розвитку раку грудей на 20%. А от оливка олія діє навпаки.
Правила харчування відповідно до циркадних ритмів:
- Їжте разом з сонцем. Експерти пояснюють, що часто сонце і визначає наш добовий ритм, тому снідайте на світанку та старайтесь вечеряти до того, як стемніє.
- Їжте більше вранці та менше ввечері. Краще отримати приблизно 75% їжі до 15:00, таким чином сніданок буде найбільшим прийомом за день, обід – трохи меншим, а вечеря – найскромнішою.
- Їжте вечерю на сніданок або обід. Наприклад, зготуйте пасту з овочами та куркою вранці, а ввечері надавайте перевагу чомусь легкому. Це пояснюється тим, що так вранці ви будете довше почуватись ситими.
Читайте також: Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта
- 21 вересня
-
20:4022 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:51Чому варто відмовитись від пізньої вечері: науковці шокували наслідками
-
18:51Погода в Україні 22 вересня: синоптики попередили, де пройдуть дощі
-
17:34Воїн ЗСУ знайшов скрипку після бою та заграв Гімн України – відео
-
16:44Кайлі Дженнер здивувала пікантним селфі в бюстгальтері
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:50Звільнення з роботи у воєнний час: 3 фейки, які поширюють в мережі
-
14:51Віза не допоможе: Латвія не впускатиме росіян, які тікатимуть від мобілізації
-
13:50Як захиститись від радіоактивного ураження: прості правила
-
12:32"Програма утилізації росіян": Подоляк і Данілов висміяли оголошення мобілізації в рф
-
11:41У кожного є улюблена: незвичайні та дивні чашки з домівок по всьому світу
-
10:52Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 зафіксовано за 12 – 18 вересня
-
09:33День ангела Марії 2022: значення імені та характер його власниць
-
08:47Чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашня тварина: відповідь медиків
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 20 вересня
-
20:50ТОП 5 найкрасивіших доріг світу: автомобільні маршрути, від яких перехоплює подих
-
20:1821 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:45Як волонтерам зберігати своє здоров'я: поради від ЦГЗ
-
19:11Науковці підрахували, скільки мурах проживає на Землі та визначили їхню загальну вагу
-
18:34Не McDonald's єдиним: як приготувати соковитий бургер вдома – простий рецепт у відео
-
17:55Телескоп James Webb уперше сфотографував Марс
-
17:27Один із найдорожчих у світі суперкарів розбили в ДТП на рівному місці: відео моменту аварі
-
16:52Альтернативний рецепт "шуби": що додати до салату замість оселедця
-
16:20Компанія Ulefone представила Power Armor 16 Pro – найгучніший смартфон в історії
-
15:45Як керувати своїм гнівом, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням: дієві поради
- 21 вересня
-
19:51Чому варто відмовитись від пізньої вечері: науковці шокували наслідками
-
17:34Воїн ЗСУ знайшов скрипку після бою та заграв Гімн України – відео
-
12:32"Програма утилізації росіян": Подоляк і Данілов висміяли оголошення мобілізації в рф
-
10:52Коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 зафіксовано за 12 – 18 вересня
- 20 вересня
-
20:1821 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:34Не McDonald's єдиним: як приготувати соковитий бургер вдома – простий рецепт у відео
-
15:45Як керувати своїм гнівом, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням: дієві поради
-
11:30Віспа мавп: в Україні зафіксували другий випадок
- 19 вересня
-
18:30У мережу злили оновлене меню McDonald's: усі страви стануть дорожчими
-
15:52Хоробрі міста: Alyona Alyona випустила потужний трек про Маріуполь
-
11:25McDonald's відчиняється в Україні: коли та які заклади запрацюють
- 18 вересня
-
17:43Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:51Погода в Україні 18 вересня: у яких областях буде найхолодніше
- 17 вересня
-
18:27KOZAK SYSTEM – Як відгримить війна: дивіться новий щемливий кліп
-
15:53У Microsoft нагадали про відключення популярної версії Windows
-
12:39Цим знакам Зодіаку варто проявити креатив 17 вересня
- 16 вересня
-
17:44Віспа мавп вже в Україні: симптоми хвороби і як не захворіти
-
13:41Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни
-
10:3945 українських слів, які характеризують погоду
- 15 вересня
-
18:21Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку
-
15:26Чому для дорослих так швидко летить час: просте пояснення науковців
-
12:54Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
-
10:24"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам
- 14 вересня
-
20:4015 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом