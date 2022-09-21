Чому варто відмовитись від пізньої вечері: науковці шокували наслідками

Для багатьох людей дуже пізня вечеря є частиною життя, адже між роботою та домашніми справами вона часто відходить на другий план. Але краще не зловживати нічною трапезою, бо наслідки значно гірші, ніж чимало хто припускає.

Науковці з Барселонського інституту глобального здоров'я дійшли до висновку, що надто пізня вечеря дуже негативно впливає на стан здоров'я. І йдеться не лише про проблеми зі сном та появу зайвої ваги. Виявилось, що ті, хто регулярно їсть після 21:00 та не має хоча б 2-годинної перерви між трапезою та сном, мають на 25% вищі ризики захворіти на рак, ніж інші, пише The Sun.

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Річ у тому, що ввечері метаболізм починає сповільнювати, а їжа знову його пришвидшує. Це позначається на внутрішньому годиннику організму (циркадному ритмі), через що й підіймаються шанси розвитку раку молочної залози та простати. Попередні дослідження показали, що харчування, яке не відповідає вашому циркадному ритму, може загрожувати появі діабету, надмірної ваги та серцевих захворювань.

Іспанські дослідники проаналізували дієту та спосіб життя 621 пацієнта з раком передміхурової залози, 1205 людей з раком молочної залози та 2193 людей, у яких не було жодних онкозахворювань. Саме це дозволило простежити паралель між пізніми вечерями та розвитком хвороб. А от ті, хто все ж мав мінімум 2 та більше годин перерви між їжею та сном, мали на 20% нижчі шанси на появу раку.

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Чимало досліджень щодо раціону та раку звертають увагу і на те, як їжа може зменшити або збільшити ваші шанси на розвиток цієї смертельної недуги. Нещодавно науковці виявили, що вживання вуглеводів, наприклад, випічки, підвищує ймовірність розвитку раку грудей на 20%. А от оливка олія діє навпаки.

Правила харчування відповідно до циркадних ритмів:

Їжте разом з сонцем. Експерти пояснюють, що часто сонце і визначає наш добовий ритм, тому снідайте на світанку та старайтесь вечеряти до того, як стемніє. Їжте більше вранці та менше ввечері. Краще отримати приблизно 75% їжі до 15:00, таким чином сніданок буде найбільшим прийомом за день, обід – трохи меншим, а вечеря – найскромнішою. Їжте вечерю на сніданок або обід. Наприклад, зготуйте пасту з овочами та куркою вранці, а ввечері надавайте перевагу чомусь легкому. Це пояснюється тим, що так вранці ви будете довше почуватись ситими.

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